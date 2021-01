Kiel

„Bisher gibt es keine belastbaren Erkenntnisse und keine höheren Zahlen zu körperlicher Gewalt“, sagt Marion Muerköster, Leiterin des Kieler Jugendamtes. „Aber wir gehen davon aus, dass es eine Dunkelziffer gibt und die Gefahr mit Dauer der Situation steigen dürfte.“

Die präventive Arbeit ist nun besonders wichtig. So kommt Jugendamtsmitarbeiter Metin Alkis auch mal zur „Fensterberatung“ zu den Familien. Dann unterhält er sich durch das offene Fenster mit Eltern und Kindern. „So haben wir noch persönlichen Kontakt“, sagt Alkis. Ohne den komme die präventive Arbeit nicht aus. „Es geht in den Gesprächen zum Beispiel um Hilfe zur Selbsthilfe oder Erziehungsfragen.“ Auch, ob die Schulaufgaben erledigt wurden und die Kinder Unterrichtsmaterialien hätten, sei nun häufiger Thema.

Jugendamtsmitarbeiter suchen kreative Wege für Kontakt

Neben der Fensterberatung gebe es auch weitere kreative Wege, um persönliche Beratungsangebote aufrechtzuerhalten, erklärt Muerköster. So fänden etwa auch Spaziergänge statt. Um Kontakt zu halten, werden neben persönlichen Terminen aber ebenso Telefonate oder mal Nachrichten bei Whatsapp genutzt.

Jugendamt und Jugendhilfeeinrichtungen haben sich auf die Corona-Arbeitsbedingungen eingestellt. „Alles, was im Frühjahr noch fehlte, ist jetzt vorbereitet. Technik wie Mikrofone oder Kameras sind ebenso verfügbar wie Masken“, sagt Muerköster. Die Erreichbarkeit im Amt und in den Anlaufstellen sei sichergestellt. „Kinderschutz hat bei allen Beteiligten im System Priorität.“

Familien haben durch die Pandemie vielfältige Probleme

Familien sind im Lockdown auf verschiedene Weisen gefordert. Wie das Jugendamt schildert, steigt die psychische Belastung und die Isolation von Familien und Kindern. In manchen Fällen bestehe der Eindruck, dass sich die Probleme in einigen Familien dadurch häuften. Die häusliche Tagesstruktur breche weg, es fehlten Kita- und Schulalltag sowie der Kontakt zu Freunden und Gleichaltrigen. Kinder verbrächten ihre Zeit vor Computer und Spielekonsolen. Es seien Probleme beim Distanzlernen spürbar: technische Ausstattung, elterliche Unterstützung und eine ruhige Arbeitsumgebung fehlten häufig.

Kinderschutz ist ein Grund für Notbetreuung In die Notbetreuung können nicht nur Kinder mit Eltern aus bestimmten Berufsgruppen oder mit hohem Pflege- und Betreuungsaufwand, sondern auch solche, die aus Sicht des Kindeswohls besonders schützenswert sind. „Notbetreuungsangebote werden verstärkt bewilligt und in Anspruch genommen“, sagt Marion Muerköster, Leiterin des Kieler Jugendamtes. Dabei sei Kinderschutz als Grund weit gefasst, es gehe um Kinder, deren Entwicklung als gefährdet angesehen wird, wenn sie nicht in Kita oder Schule gehen. Dafür können laut Jugendamt überlastete Eltern ein Grund sein, aber zum Beispiel auch sprach- und heilpädagogische Förderbedarfe. Kenntnis darüber bekommt das Jugendamt einerseits dadurch, dass es bereits in Familien aktiv ist. Doch auch Kitas und Schulen mit Unterstützung der Schulsozialarbeit melden sich bei der Behörde und schildern ihre Sorge. Während im ersten Lockdown rund 470 Kinder durch Anträge beim Jugendamt in der Notbetreuung waren, kamen seit Ende Dezember etwa 110 weitere Genehmigungen hinzu.

„Insgesamt scheint der psychische Stress in den Familien zuzunehmen. Sorgen der Eltern, zum Beispiel finanzieller Art, übertragen sich auf die Kinder“, so Muerköster. Dennoch gibt es laut Jugendamt bisher keine konkreten Hinweise und belastbare Erkenntnisse für eine Zunahme von verbaler, psychischer oder körperlicher Gewalt.

Zahl der Beratungsgespräche pro Familie hat sich in Kiel erhöht

Eine Beobachtung lässt sich aber in der präventiven Arbeit machen. So hat sich die durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Familie in der Erziehungsberatungsstelle 2020 laut Jugendamt gegenüber dem Vorjahr von sechs auf sieben erhöht. Dies spiegele möglicherweise den veränderten Bedarf der Familien während der Pandemie wieder, heißt es aus dem Amt.

„Bei den Familien verschiebt sich außerdem der Fokus auf die Probleme“, sagt Muerköster. So habe es im Themenfeld um schulische Probleme einen deutlichen Rückgang gegeben, während Partnerschaftsstreitigkeiten und Belastungen durch familiäre Konflikte zugenommen hätten. Dies hänge möglicherweise mit den veränderten Lebensumständen der Pandemie zusammen. „Bei Familien, um die wir uns Sorgen machen, gibt es ein Monitoring. Wir stimmen mit den Trägern ab, wer wie Kontakt hält“, so Muerköster.

Kinderschutzbund hält Angebote auch im Lockdown aufrecht

So arbeitet auch der Kinderschutzbund weiter. „Viele Familien erzählen, wie schwierig es im Moment ist“, sagt Lidija Baumann, die Leiterin des Kinderschutz-Zentrums Kiel. Das Zentrum ist eine Fachberatungsstelle für alle Fälle von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. „Wir kommen auch jetzt nicht umhin, Präsenztermine anzubieten.“ Nur so könne man etwa Gefährdungseinschätzungen machen. Auch die anderen Angebote des Kinderschutzbundes seien – an die Pandemiebedingungen angepasst – aufrechterhalten und stark nachgefragt.

Wie Muerköster hat auch Baumann den Eindruck, dass die Familien im zweiten Lockdown zermürbter sind als in den Monaten davor. „Im ersten Lockdown war das noch nicht so“, schildert Baumann. „Jetzt im zweiten Lockdown wirkt es so, als gebe es kein Licht am Horizont.“

Bei den im Kinderschutz-Zentrum durchgeführten Belastungsdiagnostiken würden die Kinder inzwischen häufig Wünsche aufzählen, die früher seltener vorkamen. „Freunde treffen, das wird oft genannt. Viele sagen auch, dass Corona weg soll“, nennt Baumann zwei Beispiele. „Und ein Achtjähriger hat neulich aufgeschrieben, dass er sich sehr gerne wieder in der Schule langweilen würde.“ Das zeige die Bedeutung des Lebensraums Schule, wo eben nicht nur Mathe vermittelt werde, sondern auch Entwicklungen stattfänden.

Eine Krise durchstehen, dass könnten sie, sagt Baumann – eine Krise hätte allerdings normalerweise ein Anfang und ein Ende. Doch hier sei kein Ende in Sicht. „Den Erwachsenen ist klar, dass es nicht anders geht. Aber wir können nicht wegdiskutieren, dass Kindern existenzielle Grundbedürfnisse entzogen werden.“ Nach dem Lockdown werde mit den Kindern viel nachzuarbeiten sein.