An diesem Rosenmontag sieht auch für die Narren in Kiel die Welt freudlos aus. Es fehlt dem närrischen Volk wegen der Lockdowns aber nicht nur der Spaß einer kompletten Session, die nun am Aschermittwoch zu Ende geht. Auch die Einnahmen aus den Veranstaltungen für die laufenden Kosten fallen weg.