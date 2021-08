Kiel

„Klimaschutz muss im Mainstream ankommen.“ Das sagt Michael Walther am sonnigen Montagvormittag. Walther sitzt auf einer Holzkiste an Bord des Traditionsschiffs „Freedom“ an der Hörnspitze und erklärt, wie er das schaffen will. 2018 paddelte er auf seinem Stand-up-Paddle-Board in Grönland, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Die mediale Aufmerksamkeit nutzte er, um über den Klimawandel zu aufzuklären.

Mitte September findet die Klimawoche erstmals statt

In diesem Jahr ist Walther Botschafter der ersten Kieler Klimawoche. Klimaschutz soll für alle fassbar werden. Vom 11. bis zum 17. September können die Kielerinnen und Kieler unter anderem Podiumsdiskussionen zu nachhaltigem Konsum oder Vorträge zur Müllentsorgung in Kiel hören. Die Vorträge werden auf www.kiel.live ins Internet übertragen. Zentraler Veranstaltungsort ist das Forum für Baukultur in der Kieler Vorstadt. Daneben wird es mehrere Veranstaltungen auf dem Traditionsschiff „Freedom“ geben.

Einfache Zugänge zum Klimaschutz

Die Organisatoren wollen mit einem breiten Themenangebot das Interesse der Kielerinnen und Kieler wecken. Umweltdezernentin Doris Grondke möchte nicht nur ein Bildungsangebot machen, sondern zum Klimaschutz anregen. „Wir wollen Mitmacher motivieren, die sagen: ‚Das Thema ist so interessant, da möchte ich mich engagieren., sagt sie.

Der Klimathon soll den CO2- Abdruck reduzieren helfen

Dafür bietet das Programm der Klimawoche viele Ideen. Beim sogenannten Klimathon beispielsweise analysieren Teilnehmer ihren CO2-Fußabdruck per App. Innerhalb von sechs Wochen gilt es, diesen zu reduzieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei zwischen Challenges wählen, die unterschiedliche Lebensbereiche betreffen, zum Beispiel Ernährung oder Mobilität. „Genau solche Aktionen sind wichtig, weil sie konkrete Anregungen für den Alltag liefern“, sagt Michael Walther. „Für den Klimaschutz muss man entsprechende Gewohnheiten etablieren.“

Tipps von Klimaschutzprofis

Doris Grondke wird vom Signalhorn einer Fähre unterbrochen. Zwei Fähren und ein Kreuzfahrtschiff liegen im Kieler Hafen – auch sie sind Thema der Klimawoche: Es gibt Vorträge zur Landstromstrategie des Kieler Hafens und umweltfreundlicher Mobilität auf Land und Wasser. Grondke, die auch Baudezernentin ist, hofft außerdem, mit dem Thema „Bauen“ diejenigen vom Klimaschützen zu überzeugen, die bisher noch keinen Zugang gefunden haben. Deshalb wird es eine Energieberatung der Verbraucherzentrale und einen Vortrag mit Ideen zur Umsetzung von Solarenergie geben. „Viele Menschen haben die Dringlichkeit der Klimafrage erkannt und fragen sich jetzt, wie sie ihren persönlichen Beitrag leisten können“, so ein Vertreter der Bürgerinitiative „Klimanotstand“, die die Klimawoche mitgeplant hat.

Veganes Essen auf der „Freedom“

Auch die Betreiber der „Freedom“ beteiligen sich an der Klimawoche. Neben veganem Eis werden sie wechselnde vegane Gerichte anbieten. Die Rezepte der Gerichte wollen sie in einem Buch zusammenfassen, damit diese sofort nachgekocht werden können. Durch solche niederschwellige n Angebote kann das Ziel erreicht werden, den Klimaschutz, wie Michael Walther sagt, „im Mainstream zu verankern“.

Botschafter Michael Walther mit eigenem Vortrag

Am Montag, 13. September, hält Michael Walther einen Vortrag über die Auswirkungen des Klimawandels im Forum Baukultur. Dabei wird Walther ausführlicher von seiner Reise nach Grönland berichten und den Film „The Great Route“ zeigen, der den Aufenthalt in Grönland dokumentiert.

Sämtliche Veranstaltungen der Klimawoche finden Sie auf kiel.de/klimawoche