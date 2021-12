Kiel

Endlich wieder liebe, alte Weihnachtslieder aus den jungen Kehlen, aus denen sie am schönsten und frischesten klingen: Der Kieler Knabenchor tritt am Donnerstag, 23. Dezember, um 17 Uhr in der Kieler Nikolaikirche am Alten Markt mit Chorsätzen aus der Advents- und Weihnachtszeit auf. Die schulübergreifende AG aller Kieler Schulen ist seit Kurzem wieder am Ernst-Barlach-Gymnasium beheimatet. In diesem Dezember sind es tatsächlich die allerersten Live-Konzerte, die der neue Leiter Jan-Hendrik Jensch mit seinen Jungs realisieren darf. Damit endet eine quälend lange Phase, in der wegen der Pandemie allenfalls Proben oder digitale Formate möglich waren. Zum Konzert sind aus Sicherheitsgründen nur Geimpfte oder Genesene zugelassen (2G) und es herrscht durchgehend Maskenpflicht. Tickets zu 15 Euro (ermäßigt 10 Euro und 5 Euro) gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Ruth König Klassik (Dänische Straße). Eine Anmeldung ist nicht vonnöten. Einlass in die Kirche zur 2G-Kontrolle (Nachweis und Personalausweis!) ist bereits ab 16.15 Uhr.