15 Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna) gibt es mittlerweile in Kiel. Sie alle eint das Ziel, ein lebendiges Miteinander aller Generationen in den Stadtteilen zu aktivieren – und das am Ende möglichst flächendeckend. Am 18. Juni wird in Holtenau nun die 16. Anna zwischen 16 und 19 Uhr eröffnet.