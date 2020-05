Kult-Disco "Tucholsky" steht wirklich zum Verkauf

Kiel

„Das ist seriös“, sagt die zuständige Maklerin Aslihan Gergin auf Anfrage von KN-online. Der Besitzer lebe in Paraguay, wie sich bereits aus den bisherigen Recherchen ergeben hatte. Er versuche einerseits selbst, das Gewerbeobjekt über Internetportale wie Immoscout 24 oder Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen – habe allerdings auch Otto Stöben als professionellen Makler beauftragt.

" Tucholsky " in Kiel : Es geht um 3000 Quadratmeter Gewerbefläche

Gergin hat sich eingehend mit dem Objekt beschäftigt und erläutert, dass es um die Gewerbefläche im Keller geht. Das gesamte Gebäude gehöre einer Hausgemeinschaft und werde seit 15 Jahren seriös von einer Verwaltung betreut. Auch im Sinne dieser Hausgemeinschaft wäre ein geordneter Verkauf wünschenswert.

Anzeige

Lesen Sie auch: Das " Tucholsky" steht wieder zum Verkauf

Weitere KN+ Artikel

Die Otto-Stöben-Anzeige beschreibt eine 3000-Quadratmeter-Fläche, die verschiedene Gewerbe zulassen würde: „Gaststätten-Center, Diskotheken-Center, Flohmarkt, Kegel- und Bowling-Center, Sport-Center, Box- und Kampfsportstudio, Ton- und Probestudio und vieles mehr“. Das Baujahr wird hier auf 1968 beziffert, die Lage in der Stadt wird angepriesen – Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Behörden und der Holtenauer Straße sowie Christian-Albrechts-Universität und Universitätsklinikum. Der Preis: 990.000 Euro.

Möglicher Interessentenkreis sehr überschaubar

Für den derzeitigen Betrieb lagen im " Tucholsky" bis zuletzt alle Genehmigungen bis hin zum Brandschutz vor, bestätigt Gergin. Selbstverständlich, war die Disco doch bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie geöffnet. Inzwischen verkündet die eigenwillig gestaltete, offizielle Internetseite: "Auf Regen folgt Sonne: Von dem Virus wird die Welt nicht untergehen." Der Untergang der Kult-Partystätte zumindest in der aktuellen Form scheint mit dem angedachten Verkauf aber gewiss.

Aber wer kommt überhaupt für den Kauf infrage? "Die Nachnutzung ist schwierig", räumt Gergin ein. Es müssten etliche Anträge für den Betrieb neu gestellt und bewilligt werden. Außerdem fehlen dem Objekt eigene freie Parkplätze, da die bestehenden verkauft oder vermietet sind. Nach Informationen von KN-online hatten bisher Supermarkt-Ketten oder Fitnessstudios Interesse gezeigt – was daraus wird, ist aber offen.

"Man muss da schon einiges reinstecken"

"Man muss da schon einiges reinstecken", formuliert es Gergin. Zumal keine Umsatznachweise herausgegeben würden, was den Verkauf zusätzlich erschwere. So fasst die Maklerin etwas frustriert zusammen: "Der Käuferkreis wird immer kleiner." Nicht gerade leichter machten die aktuelle wirtschaftliche Situation und die niedrige Finanzierungsbereitschaft einen solchen Verkauf. So bleibt immerhin noch etwas Hoffnung auf die Wiederkehr von Partynächten im alten " Tucholsky", dem Kultladen mit rustikalen Holztischen und fragwürdiger Einrichtung – in dem in den vergangenen Jahren aber doch etwas weniger los gewesen ist.

Das "Tucholsky" steht zum Verkauf. Würden Sie die Kult-Disco vermissen? Ja, ich war bis zu den Corona-Beschränkungen regelmäßig dort. Ja, ich war früher Gast. Diese Institution darf nicht verschwinden. Nein, im "Tucholsky" war ich einmal und nie wieder. Nein, ich war noch nie dort und möchte auch nicht hin. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Das "Tucholsky" steht zum Verkauf. Würden Sie die Kult-Disco vermissen? Das "Tucholsky" steht zum Verkauf. Würden Sie die Kult-Disco vermissen? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, ich war bis zu den Corona-Beschränkungen regelmäßig dort.

Ja, ich war früher Gast. Diese Institution darf nicht verschwinden.

Nein, im "Tucholsky" war ich einmal und nie wieder.

Nein, ich war noch nie dort und möchte auch nicht hin. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Lesen Sie auch: Wer will das " Tucholsky" kaufen?

"Feiern ist in Kiel allgemein weniger geworden", sagte DJ Lennart einst gegenüber KN-online. "Vielleicht liegt es an den verschärften Studienbedingungen mit Bachelor und Master, vielleicht hat sich die Lebenseinstellung geändert. Trinken ist einfach nicht mehr so in." Was das mit dem Betrieb des " Tucholsky" macht, zeigt sich jetzt.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.