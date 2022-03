Die „Gorch Fock“ hat einen neuen Kommandanten. Kurz vor 14 Uhr übergab Flottillenadmiral Jens Nemeyer am Donnerstag das Flaggschiff der Flotte von Kapitän zur See Nils Brandt an Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg. Der Neue will jetzt segeln.