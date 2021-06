Kiel

Wer am Wochenende an der Kiellinie steht, wird zumindest auf dem Wasser das Kieler Woche-Gefühl haben. Der Hafen ist voll mit Traditionsseglern, Kreuzfahrern und Kriegsschiffen. Allein im Marinestützpunkt sind über 1000 Soldaten mit 13 Einheiten aus sieben Nationen zu Besuch.

In den Biergärten und Restaurants mit Außengastronomie sitzen die Soldaten in Gruppen und freuen sich über das tolle Wetter. Ein Teil der amerikanischen Soldaten darf zum Landgang in die Stadt.

„Kiel ist traditionell Endhafen des Manövers Baltops. Das ist auch in diesem Jahr so“, bestätigt Fregattenkapitän Achim Winkler, der Sprecher der Einsatzflottille 1 in Kiel. Der Besuch ist für den Marinehafen ein Großereignis.

Kein Open Ship

Die Corona-Maßnahmen sind aber besonders bei der deutschen Marine sehr streng. Ein Open Ship für die Öffentlichkeit werde es vorerst nicht geben, so der Marinesprecher.

Am Wochenende stehen im Marinestützpunkt aber dennoch einige Events und Treffen von Soldaten an. So hat die US Marine zu einem Empfang geladen. Das Flaggschiff "Mount Whitney" ist bereits vorbereitet.

Auf der Tirpitzmole wird die Nato am Sonnabend außerdem ein Zeremoniell abhalten. Der niederländische Commander Jan Wijchers wird das Kommando über den ständigen Minenabwehrverband 1 an einen US-Offizier übergeben.

Erstmals wird dann ein Nato-Minenabwehrverband in Nordeuropa durch einen Amerikaner geführt. Sein Flaggschiff wird der deutsche Tender "Elbe".

Angeführt werden die US-Einheiten in Kiel durch die „Mount Whitney“, dem Führungs- und Flaggschiff der 6. US Flotte aus Gaeta bei Neapel. Dem 20.000-Tonnen-Koloss folgten am Freitag die Lenkwaffenzerstörer „Thomas Hudner“ und „Roosevelt“.

Zerstörer kam direkt aus dem Persischen Golf

Die mit über 100 Flugkörpern bewaffnete „Thomas Hudner“ wurde erst im Dezember 2018 in Dienst gestellt. Es ist auf der ersten Einsatzfahrt. Noch im Mai hat der Zerstörer als Teil der „Eisenhower“-Kampfgruppe vor der Küste des Irans Flagge gezeigt. Danach ging es direkt in die Ostsee.

Im Marinestützpunkt sind an diesem Wochenende auch zwei der vier maritimen Nato-Einsatzverbände vereint. Dazu gehören auch drei Einheiten aus Kanada. Für einen Großteil der Besatzungen gibt es dabei die Chance auf Landgang. Der Grund: Viele der ausländischen Nato-Schiffe haben bereits vollkommen geimpfte Besatzungen.

Die Einheiten bleiben bis zum Wochenanfang in Kiel. Am Montag wird ein Teil der Einheiten Kiel mit Kurs auf die Heimathäfen verlassen. Für viele Nato-Einheiten stehen die Sommerferien an. Bis Mitte Juli sind auch beim Militär Ferien.