Kieler Mediendom zeigt Animationsfilm zum Thema Meeresverschmutzung

„Wisst Ihr, was ein 360-Grad-Film ist?“, fragt der Leiter des Mediendoms, Markus Schack, die Drittklässler der Toni-Jensen-Grundschule, die zur Premiere von „Die Legende des Zauberriffs“ eingeladen wurden. Ein Schüler, der schon einmal hier war, antwortet: „Das ist ein Film einmal im Kreis rundum.“ Auch in diesem Jahr kooperiert der Mediendom mit dem Kieler Filmfestival Cinemare, das Veranstaltungen zu Meeres- und Umweltschutz präsentiert.

Die Kinder dürfen die Schuhe ausziehen, die Füße hochnehmen und es sich auf den Sitzen gemütlich machen. Diese können per Knopfdruck in eine Liegeposition gebracht werden. Der Film startet mit einer wichtigen Information: „Das Leben begann in den Ozeanen.“ Kurz darauf lernen die Kinder die drei quirligen Fische Shorty, Indigo und Jake kennen, die in einem Riff leben und fest zusammenhalten.

Aber die bunten Farben des Riffs werden grau, weil die Meeresverschmutzung voranschreitet. Ölschlieren, Plastikflaschen, alte Dosen und Teile eines Flugzeugwracks wirbeln durchs Wasser. Shorty verfängt sich in einer Plastiktüte. Die drei Fische sind gezwungen, in eine neue Heimat zu ziehen und suchen daher die „Versunkene Stadt“. Auf dem Weg erleben sie zahlreiche Abenteuer und müssen zum Beispiel vor einem Hai fliehen oder sich aus einem Netz befreien. In Gemeinschaft meistern sie die schwierigen Situationen. Das Trio ärgert sich: „Für die Menschen sind wir nur Futter, aber wir sind Lebewesen.“

Filmvorführung im Mediendom: Die jungen Zuschauenden fiebern mit

Die Bilder des animierten Films sind eindrücklich. An der Kuppel schwingen hohe Pflanzen in der Meeresströmung hin und her. Unzählige zarte, fast durchsichtig schimmernde Quallen ziehen durchs Wasser. Die Mädchen und Jungen gehen mit der Handlung mit und kreischen bei Gefahr oder lachen, als ein uriger Fisch tollpatschig eine große Wasserblase zum Platzen bringt. Ganz nebenbei lernt das Publikum, dass Korallen Tiere und keine Pflanzen sind und dass Kraken in jedem Arm sozusagen ein Gehirn besitzen. Und vor allem werden sie mit der Botschaft konfrontiert: „Menschen, Ihr seid ein Teil der Natur, aber Ihr habt es vergessen.“ Der Film will das junge Publikum nicht nur verzaubern, sondern zugleich für Umweltschutz sensibilisieren.

Animationsfilm „Die Legende des Zauberriffs“: Botschaft ohne moralischer Zeigefinger

Till Dietsche, der für die Organisation des sechsten Kieler „Meeresfilmfest Cinemare“ zuständig ist, freut sich, dass auch in diesem Jahr wieder der Mediendom mit einem Film dabei ist. „Es ist wichtig, schon Kinder an das Thema Meeresschutz heranzuführen“, meint er. Markus Schack sieht das genauso: „Die Handlung vermittelt den Zuschauern und Zuschauerinnen die Dringlichkeit des Themas und kommt dabei ohne moralischen Zeigefinger aus.“

Der etwa 50-minütige Animationsfilm für Kinder ab sechs Jahren basiert auf einer Vorlage von Peter Popp, die von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) mit dem Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeichnet wurde.

Die Legende des Zauberriffs, Mediendom, Sokratesplatz 6, Freitag, 29. April, 17 Uhr, Sonnabend, 30. April, 14 Uhr, Sonnabend, 7. Mai, 14 Uhr; weitere Termine unter www.mediendom.de