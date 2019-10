Beim Bier gab's 2019 keine Flaute

Kiel

Selbstverständlich waltet bei den Wettfahrten, die immer mittwochs zur Feierabendzeit losgehen, eine unbestechliche Regattaleitung ihres Amtes. Den nach verbreiteter Meinung wichtigsten Posten hat aber Martin Kullind. Er führt die Kistenliste und ist damit Herr über die in Bier zu leistenden Zahlungen, die aus teils durchaus kuriosen Gründen fällig werden. Wer einen Frühstart hinlegt, gehört zum Club der unfreiwilligen Spender, aber auch die Freude über einen Sieg wird ein wenig durch die damit verbundene Bierkistenpflicht getrübt.

70 Kisten Bier

So oder so kamen bei den 13 Regatten in dieser Saison 70 Gebinde zusammen, und die Zahlungsmoral war dabei laut Kullind im Gegensatz zu anderen Jahren „recht gut“. Besonders beliebt gemacht hat sich in dieser Hinsicht die „Fiete“ von Thorsten Dmoch. Mit fünf Frühstarts lag der Shipman einsam an der Spitze, darüber hinaus fuhr er auch noch zahlreiche Einzelsiege ein. Die schnellste Fahrt legte in dieser Saison mit 45 Minuten und 46 Sekunden die „Frisia“ von Dirk Schrage hin, während auf der anderen Seite die Crew der „ Canta Libre“ einen Trostpreis fürs mit mehr als einer Stunde und 16 Minuten gemächlichste Dahinzuckeln bekam. Doch bei aller neckischen Würdigung von diversen Missgeschicken gab es zum Saisonabschluss im Wellingdorfer Sportboothafen auch ein paar ernsthafte Auszeichnungen. Das Folkeboot „Linea“ mit Rolf Erben wurde Gesamtsieger in der Klasse der eher langsamen Boote, in der mittelschnellen Kategorie lag Frühstarter „Fiete“ vorn und unter den Schnellsten war Felix Halberstadt mit „Martha“ der Schnellste.

Mitmachen ist wichtiger als gewinnen

Mitmachen ist bei dieser Regatta aber tatsächlich wichtiger als gewinnen. Was sich schon daran zeigt, dass dieses Jahr wieder 70 verschiedene Boote aus 13 Vereinen am Start waren. „30 bis 40 Boote waren an jedem Mittwoch dabei“, freut sich Stefan Wellendorf vom Ellerbek Wellingdorfer Segelklub. Regelmäßig die Segel hissen nicht nur die sechs Wellingdorfer Vereine an der Schwentinemündung, sondern ebenso Skipper aus Heikendorf und Mönkeberg oder Vertreter des Kieler Yachtclubs und vom Club Baltic Kiel an der Kiellinie. Nach der munteren Abschlussparty am letzten Septembermittwoch ist jetzt erst einmal Pause bis Mai 2020. Dann beginnt eine ganz besondere Saison, denn die Mittwochsregatta wird sage und schreibe 50 Jahre alt.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.