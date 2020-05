Vom guten Wohnen bis zum Hocker

Kiel

Bei der Premiere ging es um Müllvermeidung, 2017 um Lebensmittel und 2018 um Mobilität. Aus gutem Grund war es Stadtbaurätin Doris Grondke, die nun die Nachhaltigkeitspreise 2019 verliehen hat, denn im Mittelpunkt stand das Bauen.

Die Verleihungszeremonie am Mittwochabend im Ratssaal verlief „völlig anders als noch vor ein paar Monaten gedacht“, gab Doris Grondke zu. Überreicht werden konnten die Auszeichnungen jedoch trotz Corona-Krise immerhin von Mensch zu Mensch, wenn auch mit Abstand und begrenzter Teilnehmerzahl.

Anzeige

Gleich zwei erste Preise

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar ( SPD) vergab diesmal gleich zwei jeweils mit 2000 Euro dotierte Preise. Die TING Projekte GmbH gehört nicht zuletzt deshalb dazu, weil sie mit ihren Beiträgen zu privatem genossenschaftlichen Wohnen Nachhaltigkeit auch sozial interpretiert. Mit der Wohnunsgenossenschaft Dornbräu sowie der Krummbogen-Genossenschaft in Hassee, der Ivenspark-Genossenschaft in Dietrichsdorf und einer weiteren in Wellsee hat TING bislang 130 Wohnungen in Kiel geschaffen. Raum für Gemeinschaft, am Ivenspark beispielsweise ein integriertes Carsharing und viele weitere ökologische oder soziale Akzente sind stets mit dabei.

Weitere KN+ Artikel

Strom kommt vom Dach

Den anderen ersten Preis teilen sich der Architekt Florian Michaelis vom Gradweise Achitektur Atelier und die Hermann-Ehlers-Stiftung für den Neubau eines Wohnheims für Studierende in Holzhybridbauweise. Das hauptsächlich aus Holz und Beton gebaute Kai-Uwe-von-Hassel-Haus mit 145 Plätzen erzeugt dank Photovoltaikanlage praktisch seinen gesamten Strombedarf auf dem eigenen Dach. Sollte es einmal abgerissen werden, wäre der Baukörper außerdem vollständig recycelbar. Stadtbaurätin Grondke hob aber auch hervor, dass sich die Mieten mit etwa 300 Euro „all inclusive“ in sehr überschaubaren Dimensionen bewegen.

Ein Zero-Waste-Haus entsteht

Ebenfalls zweimal gibt es für den Wettbewerb 2019 einen zweiten Preis. 400 Euro bekommt die Architektin Sabine Schlüter, unter deren Regie gegenwärtig im Wissenschaftspark der Prototyp eines Zero-Waste-Hauses entsteht. Müllvermeidung ist in diesem bei einer Fläche von 7,50 mal drei Meter für zwei Personen gedachten mobilen Häuschen von vornherein mitgedacht, erstmals besichtigt werden kann es voraussichtlich im kommenden Juni. Ebenfalls einen zweiten Preis und 400 Euro bekommt der Verein „Gutes Leben – Probsteier Platz“, der sich für nachhaltiges Wohnen stark macht. In Dietrichsdorf hat er ein genossenschaftliches Wohnmodell realisiert und setzt dabei gleichermaßen auf einen freundlichen Umgang untereinander wie mit der Umwelt.

Sonderpreis für Studentin

Schließlich vergab die aus Vertretern der Ratsfraktionen, der Verwaltung und Repräsentanten von Umweltverbänden zusammengesetzte Jury einen Sonderpreis in Höhe von 200 Euro. Die Studentin Janina Hörmann von der Tischlerei Müller & Co aus Preetz wurde damit für das von ihr entwickelte Möbelstück „Hein“ belohnt, das als Hocker, kleiner Tisch oder gestapelt auch als Regal nutzbar und fast komplett aus regionalem Material gefertigt ist. Unter anderem glänzen dessen Oberflächen dank Leinöl aus Schleswig-Holstein.

Fast schon eröffnet ist derweil das Rennen um den Nachhaltigkeitspreis 2020. Dessen Motto ist zwar noch nicht offiziell bekannt, jedoch sickerte am Mittwochabend durch, dass dann der Nachwuchs im Mittelpunkt stehen soll.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.