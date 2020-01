Derzeit geht in Neumühlen-Dietrichsdorf ein Brief herum, dessen Inhalt Stadt und Stadtwerke Kiel schockiert zurückweisen. Unter Briefkopf des Ordnungsamtes wird von Methan-Austritt am Küstenkraftwerk berichtet, den Absauganlagen beseitigen sollen. Alles Quatsch, die Stadt prüft rechtliche Schritte.