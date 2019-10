Feuer und Flamme für alte Wärmespender

Kiel

Während der Senior ein Scheit in einen Kachelofen aus dem Jahr 1850 wirft, schwärmt er: "Holz verbreitet eine behagliche Wärme." Obwohl das Museum nur auf Anfrage öffnet, kommt er jeden Vormittag von Oppendorf in das Gebäude nahe der Fachhochschule. Er ist ein beständiger Mensch. Seit 50 Jahren lebt er mit seiner Frau in der grünen Siedlung nördlich der Schwentine. Hier sind seine vier Kinder aufgewachsen. Und hier hat er im Jahr 1976 eine Patenschaft für eine sechs Jahre alte Eiche übernommen, die gerade frisch gepflanzt war.

So wurde er plötzlich Baumpate

Am Oppendorfer Weg mussten einige der alten Eichen gefällt und durch neue ersetzt werden. „Als ich einen Aufruf der Stadt zur Baumpatenschaft las, habe ich mich gleich gemeldet“, erzählt der Naturfreund. Seitdem achtet er darauf, ob sein Schützling Schäden zeigt. Gelegentlich misst er seinen Baum, der damals vier Meter hoch war. Sechs Jahre zuvor – zu der Zeit also, als der winzige Spross der Eiche in einer Baumschule austrieb – hatte Fahrenkrug die Firma von seinem Vater Hans übernommen. Der hatte den Betrieb 1933 gegründet. "Als Kind habe ich im Hof in Bütten, das heißt in Blechwannen, den Lehm eingeweicht", erinnert sich Hans-Günter Fahrenkrug. Die sechsköpfige Familie wohnte in einem Haus im Heikendorfer Weg, nebenan war der Betrieb. "Rund 8000 Werftarbeiter zogen täglich an unseren Häusern vorbei und heute sind es genauso viele Studenten", meint der Museumsbetreiber und schmunzelt.

"Mit 65 gehe ich in Rente"

Wie der Vater, so der Sohn: Rund 40 Jahre hat Hans Fahrenkrug die Firma geführt und fast 40 Jahre Hans-Günter. Beide engagierten sich lange als Obermeister in ihrer Handwerksinnung. Was macht einen guten Fliesenleger und Ofenbauer aus? „Man muss genau und zuverlässig sein“, antwortet Hans-Günter Fahrenkrug. Er ärgert sich, wenn nicht exakt zwischen Fliesen und Kacheln unterschieden wird: "Fliesen gibt es auf dem Boden und an der Wand, Kacheln am Ofen." In den 1970er-Jahren ließen sich immer mehr Leute Zentralheizungen einbauen. "Manchmal haben wir zehn Öfen am Tag abgerissen. Mir hat das Herz geblutet." Die Teile besonders schöner Exemplare landeten aber nicht im Abfall-Container, sondern in den Lagerregalen der Firma. Vor elf Jahren hat sein Sohn Christian den Betrieb übernommen. "Ich habe immer gesagt: Mit 65 gehe ich in Rente." An sein Wort hat sich der Senior gehalten. Und seine Eiche war inzwischen zwölf Meter hoch.

Fahrenkrug geht akribisch vor

Doch Fahrenkrug ist nicht der Typ, der die Hände in den Schoß legt. Mit einem Lehrling setzte er Unikate für das Museum wieder zusammen. Das war ein aufwändiges Unterfangen, denn jeder "Oldtimer" besteht aus rund hundert Einzelteilen. Ob ausgefallene Kachel oder alte Messlatte – auf der Rückseite jedes Exponates stehen Datum, Herkunft und weitere Angaben. Der Inhaber des Museums geht dabei akribisch vor. Und er strahlt Ruhe aus. Er interessiert sich brennend für Geschichte, vor allem, was den Ofenbau anbelangt. Sehr stolz ist der Altmeister auf eine Innungslade von 1934 aus Eichenholz, in der die Handwerker wichtige Dokumente aufbewahrten. Sein Enkel macht auch gerade eine Lehre zum Ofenbauer. So ist die Kontinuität gewahrt. Im nächsten Jahr wird die Eiche 50 Jahre alt. "Sie misst jetzt 18 bis 19 Meter und hat einen Umfang von 2,45 Meter", berichtet der Senior. Und bislang musste er keinen einzigen Schaden melden.

300 Jahre Ofengeschichte

Das Ofenmuseum gibt einen Einblick in rund 300 Jahre Ofengeschichte. Zu sehen sind Kachelöfen der Gründer- und Jugendstilzeit. Das älteste Exemplar ist ein „Durchsichtofen“ von 1742. Einige der Prachtstücke wiegen bis zu eineinhalb Tonnen. Manche Öfen konnten bis zu zwei Tage lang Wärme speichern und abgeben. Zu sehen sind Unikate: In der Abdeckung eines gusseisernen Ofens von 1938 ist der Preis von 49 Reichsmark eingebrannt. Ausgestellt sind auch alte Werkzeuge, Urkunden und zeitgenössische Fotos. Das Museum im Eichenbergskamp 14-16 in Kiel kann mit Anmeldung unter Tel. 0431/204060 besucht werden.

