Velorouten, Fußgänger und E-Scooter: Gleich mit drei Verkehrsthemen hat sich der Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook in seiner Sitzung am Mittwochabend befasst. Die Fortschreibung des Veloroutennetzes 2035 ist derzeit in allen Stadtteilgremien Thema.