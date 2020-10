Kiel

Und täglich grüßt ein Murmeltier namens Wehdenweg. Diesmal war dafür besonders SPD-Ratsherr Matthias Treu dafür zuständig. Er regte eine förmliche Bürgerbeteiligung an, damit möglichst viele Betroffene und Interessierte Ideen für mehr Sicherheit auf dieser vielbefahrenen Straße am östlichen Zipfel von Wellingdorf äußern können. Als Vorbild betrachtet er den Beteiligungsprozess zur Aufwertung der Grad-Spee-Straße am Blücherplatz. Das Verfahren habe zwar gedauert, sei aber letztlich erfolgreich gewesen.

Stadtverwaltung ist am Zug

Einstimmig hat der Ortsbeirat, der am Mittwochabend in der Theodor-Storm-Schule tagte, die Initiative von Treu unterstützt. Nun ist die Stadtverwaltung am Zug. Sie muss prüfen, ob sich das Anliegen überhaupt für eine Beteiligung eignet. Sollte die Antwort negativ ausfallen, wird aus dem Antrag ein Fall für das sogenannte Beteiligungsgremium, das aus Einwohnern, Ratsleuten und Verwaltungsangehörigen besteht und die Argumente noch einmal prüft. Genau das will der Ortsbeirat abwarten, sodass am Mittwoch die Beratung über den umstrittenen Entwurf des Tiefbauamtes zu einem Fahrradstreifen auf dem Wehdenweg erst einmal zurückgestellt wurde.

Antrag wurde abgelehnt

Abgelehnt hat der Ortsbeirat hingegen den Antrag von Ulrich Hühn (Grüne), auf dem Ostring bessere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. An der Ernestinenstraße beim Aldi-Markt, wo es an der Fußgängerampel vom Knopfdruck bis zum Grün oft eine gefühlte Ewigkeit dauert, sollte die Reaktionszeit nach Hühns Vorschlag auf 30 Sekunden verkürzt werden. Eine zusätzliche Ampel hätte sich der Grüne außerdem in Höhe der Dockshöhe im Sportpark Gaarden gewünscht.

Beide Nachbesserungen würden dazu führen, „den schwächeren Verkehrsteilnehmern entlang dieser Straße eine große Bedeutung zukommen zu lassen“, argumentierte Hühn, der mit seinem Antrag jedoch auf Bedenken bei Christian Stamer vom Tiefbauamt stieß. „Super schwierig“ wäre aus seiner Sicht die 30-Sekunden-Reform an der Ernestinenstraße, weil damit die koordinierten Ampelschaltungen auf weiten Teilen des Ostrings aus dem Takt geraten würden.

Probleme durch zusätzliche Ampel

Eine zusätzliche Ampel an der Dockshöhe würde laut Stamer ähnliche Probleme verursachen. Außerdem sei an der Stelle, die zum ebenfalls dort zu findenden Vereinsheim des Ellerbeker Turnvereins führt, bereits eine Querungshilfe vorhanden.

Nicht aufeinander abgestimmte Eingriffe würden am Ende zu mehr Stau und Abgasen führen, mithin also niemandem nutzen, mahnte der Mann von Tiefbauamt und stellte mit einem leichten Seufzen fest: „Den Verkehr auf dem Ostring kann man nicht wegdiskutieren.“ Der Ortsbeirat folgte diesen Argumenten fast geschlossen, für den Antrag von Hühn gab es nur dessen eigene Stimme.

Versetztes Parken als Lösung?

Zumindest auf Anhieb nicht durch kam derweil SPD-Ortsbeirat Jonas Beck mit seinem Vorschlag, die Plöner Straße mit Schwellen zu versehen. Mit forschem Tempo nutzen nach seiner Wahrnehmung viel zu viele Motorisierte diese eigentlich als Anwohnerstraße gedachte Trasse als Schleichweg, künstliche Hürden sollen das nun unattraktiv machen.

Gegen aufgeschraubte Schwellen hegen die Fachleute im Rathaus aber grundsätzliche Bedenken. Unnötiger Lärm und Probleme beim winterlichen Schneeräumen werden unter anderem als Argumente genannt. Gut vorstellen könnte sich Christian Stamer hingegen eine Regelung für versetztes Parken auf der Fahrbahn. Damit seien die Autofahrer gezwungen, Schlangenlinien zu fahren, sodass ebenfalls ein beruhigender Effekt eintreten würde. Ob die Idee realisierbar ist und möglicherweise Parkplätze kostet, soll jetzt die Verwaltung prüfen. Bis dahin bleibt der Antrag von Beck zurückgestellt.

