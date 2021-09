Kiel

„Dort gibt es ein wunderbares Waldsofa und der Hügel wird später ein super Spielplatz“, sagt Anja Fahrenkrog. Die Erzieherin zeigt erst auf einige Baumstämme und gestapelte Äste, dann auf eine kleine Erhebung einige Meter weiter im Wald. Sie hat sich den Stadtrat-Hahn-Park in den vergangenen Wochen genau angeschaut. Nun weiß sie, welche Stellen die künftigen Kita-Kinder reizen könnten.

Ab Oktober nämlich starten die „Ellerbeker Waldkinder“ mit ihren Streifzügen durch den Park, der in Wellingdorf an der Grenze zu Ellerbek liegt. Die Waldkita ist die erste ihrer Art auf dem Kieler Ostufer und war im November 2020 auf den Weg gebracht worden. Die Vorbereitungen nahmen einige Zeit in Anspruch, nun soll die Betreuung der ersten Kinder starten.

18 Kita-Kinder können im Stadtrat-Hahn-Park betreut werden

Insgesamt ist die Kita mit einer Elementargruppe und 18 Plätzen geplant, betreut werden sollen sie zunächst sechs Stunden. Später soll die Betreuungszeit auf acht Stunden ausgedehnt werden, doch dafür muss zunächst noch ein Raum in der nahe gelegenen Bugenhagen-Kirchengemeinde vorbereitet werden.

Familie Paulke hält das nicht ab. Im Gegenteil, für sie ist die neue Kita „wie ein Lottogewinn“, wie Vater Robert Paulke sagt. Tochter Tamina ist fast drei, sie wird wohl als eines der ersten Kinder in der Kita starten. Sie hätten sich von Anfang an für eine Waldkita interessiert, sagt Paulke. „Tamina ist ein Draußenkind und viel in unserem Schrebergarten.“ Er selbst sieht die Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten für die Kleinen besonders positiv.

Enthusiasmus für das Projekt ist auch beim Betreuungsteam zu spüren, das bereits Erfahrungen in Natur- und Waldkitas gesammelt hat: „Den Kindern bietet sich hier eine riesen Möglichkeit“, sagt Erzieher Ron Franke. Sie könnten die Natur neu entdecken. „Man wünscht sich, dass Erwachsene noch mit so viel Begeisterung durch den Wald gehen.“ Später einmal, wenn die Kinder im Stadtrat-Hahn-Park wirklich angekommen seien, würde man auch etwas Werkzeug und Seile mitnehmen, ergänzt Anja Fahrenkrog. Und Ute Schulte Ostermann vom Träger-Verein „Draussenkinder“ weiß: „Egal zu welcher Jahreszeit man eine Waldkita besucht, die Kinder sind immer in Bewegung.“

Dass mit den „Ellerbeker Waldkindern“ das Konzept der Natur- und Waldkitas nun am Kieler Ostufer ankommt, freut Ratsherrn Nesimi Temel (SPD), der sich für das Projekt eingesetzt hat. „Kitas müssen nicht immer in einem Gebäude sein.“ Naturkitas seien vielleicht nicht die Lösung schlechthin, es ließen sich damit aber Lücken schließen.

Kita im Stadtrat-Hahn-Park wird mit maximal drei Kindern starten

Der Start der Kita im Stadtrat-Hahn-Park wird ein sanfter sein, die Kinder sollen genug Zeit haben, sich einzugewöhnen. Man werde Anfang Oktober mit maximal drei Kindern beginnen, erklärt Ute Schulte Ostermann. Einen festen Tagesablauf wird es für die Kita-Gruppe trotz der Freiheiten im Wald geben: Ein gemeinsamer Morgenkreis, ein Frühstück und Projekte in Kleingruppen werden wie in einer Regelkita auf dem Programm stehen – nur eben unter freiem Himmel.

Zum Mittagessen wird es einen kleinen Spaziergang geben, denn die Mahlzeit wird im Café Vielfalt serviert werden. Dort sollen laut Schulte Ostermann noch passende Möbel für die Kleinen bereitgestellt werden.

Im laufenden Betrieb sollen zudem noch zwei Projekte realisiert werden. Ein extra für die Kita produzierter Bauwagen soll einmal auf dem Schwanenseeplatz stehen. Zusätzlich soll im Gemeindehaus der Bugenhagenkirche ein Raum für die Kita-Kinder hergerichtet werden. Er wird dann als Ausweichquartier bei extrem schlechten Wetter und als Ruheraum dienen.

Noch gibt es freie Plätze in der Kita-Gruppe. Interessierte Familien können sich bei einem Infotag am 25. September von 10 bis 14 Uhr auf dem Schwanenseeplatz (Lütjenburger Straße/Ecke Peter-Hansen-Straße) über die „Ellerbeker Waldkinder“ informieren.