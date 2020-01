Die Kieler Traditionskneipe "Erbse" zieht um: Das seit einigen Monaten geschlossene Bierlokal von Wirt "Asterx" öffnet bald in der Wik. Neue Adresse ist dann die Gurlittstraße 4. Am bisherigen Standort in der Calvinstraße fehlten zuletzt die Gäste, berichtet Asterx. Er öffnet bereits am 1. Februar.