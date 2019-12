Stadt Kiel: Die letzte Frist läuft aus

Kiel

Was aus seinen drei zwischen ungefähr 25 und 28 Jahre alten Pferden wird, ist ungewiss. „Das ist eine Willkür-Kündigung ohne rechtlichen Bestand.“ Jürgen Brede, Mitte 70 und nach eigenen Angaben schwer krank geworden wegen des seit Jahren währenden Streits um die Pferdehaltung, mag sich nicht abfinden mit der Situation. Die ist allerdings keineswegs neu, denn schon im Jahr 2015 kündigte die Stadt den Pachtvertrag mit ihm und verwies dabei auf einen Beschluss von 1989. Damals sprach sich die Kieler Kommunalpolitik unter dem Stichwort Flächenextensivierung für eine Abkehr von Pferdehaltung auf städtischem Grund aus.

Einigung auf Duldung?

Warum sich Bredes Pferde trotzdem so lange auf der Grünfläche tummeln durften, ist umstritten. Seitens der Stadt heißt es, die Angelegenheit sie irgendwie unter den Tisch gefallen. Brede behauptet jedoch, dass man sich im Jahr 1990 mit der Verwaltung auf eine Duldung geeinigt habe. Mehrere Pferdehalter, deren Tiere auf der von Brede genutzten Koppel untergebracht waren, sollen sich demnach mit dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Hochheim darauf verständigt haben, dass „Bedenken bezüglich überhöhter Bodenverdichtung nicht bestünden“. Dies habe Hochheim auch in einem Aktenvermerk festgehalten, heißt es in einem Erinnerungsprotokoll eines damals Betroffenen. Auch habe Siegfried Schmidt, langjähriger Vorsitzender der örtlichen Siedlergemeinschaft und Mitglied des Ortsbeirats, die Angelegenheit als „nunmehr unbürokratisch erledigt“ bezeichnet.

Viele geschwärzte Stellen

Das Problem ist allerdings, dass Hochheim ebenso wie Schmidt inzwischen verstorben sind und sich im Kieler Rathaus offenbar auch kein Aktenvermerk findet, aus dem eine Duldung abgeleitet werden könnte. Steckt womöglich Strategie dahinter? „Als ich mit meinem Anwalt Akteneinsicht verlangte, zeigte man uns Papiere mit ganz vielen geschwärzten Stellen“, vermutet jedenfalls Brede Finsteres. Obendrein wirft er der Stadt vor, mit zweierlei Maß zu messen. Gleich mehrere von der Stadt verpachtete Koppeln, so beschwert er sich, würden in Hammer von Privatpersonen zur Pferdehaltung genutzt, ohne dass sich irgendwer in der Verwaltung daran störe.

Unbestritten ist dagegen, dass beide Seiten im Herbst 2015 einen Duldungsvertrag unterschrieben, der bis Sommer 2019 befristet war. „Mir blieb ja nichts anderes übrig“, begründet Jürgen Brede sein damaliges Einverständnis. Er habe einfach vor der Wahl gestanden, seine Pferde sofort wegzugeben oder eben die angebotene Fristverlängerung in Anspruch zu nehmen.

Drei Pferde stehen auf der Sommerweide

Die beste Lösung wäre derweil aus Sicht einer Nachbarin, die Pferdehaltung so lange hinzunehmen, bis die durchweg sehr alten Tiere gestorben sind. „Dabei hätte niemand einen Schaden“, argumentiert die Frau, die namentlich nicht genannt sein will. Möglich wäre eine solche Duldung nach Meinung von Brede auch deshalb, weil sich die drei aktuell noch auf ihrer Sommerweide in der Nachbargemeinde Mielkendorf untergebrachten Pferde ohnehin nur den Winter über auf der Koppel am Tannenholz aufhalten.

Überwiegend stehen die Tiere nach seinen Angaben in der kalten Jahreszeit im Stall, die Wiese diene lediglich als Auslauffläche. Unterdessen geht der für Hammer zuständige Ratsherr Michael Frey ( CDU), der das Anliegen des Tierfreundes lange unterstützt hatte, auf Distanz. Bedauerlicherweise habe sich Jürgen Brede in all den Jahren überhaupt nicht bewegt, sodass die Stadt fast schon gezwungen sei, „ein klares Signal zu setzen“. Genau so wird es wohl auch kommen. Vor wenigen Monaten hatte die Stadt Kiel noch einmal eine allerletzte Fristverlängerung bis Ende 2019 gewährt. Wird das Grünland dann nicht übergeben, dann will die Stadt Anfang 2020 in eigener Regie räumen.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.