Ein Diebstahl seiner 26-jährigen Begleiterin führte die Polizei am Sonntag in Kiel offenbar zu einem 32-Jährigen, der 1,7 Kilogramm Amphetamine bei sich getragen haben soll. Laut Polizei fand man in seiner Wohnung zudem weitere Betäubungsmittel. Der Mann kam schließlich in Untersuchungshaft.