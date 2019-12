Kiel

Ein Anwohner half mit seinen Hinweisen der Polizei. Der Mann hatte am Sonntag in der Helenenstraße im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf zwei Männer beobachtet, die sich an einer Doppelhaushälfte zu schaffen machten. Der Nachbar wählte den Notruf, als die Männer ein Fenster an dem Haus aufhebelten.

Streifenwagen des 4. Polizeireviers aus Kiel-Gaarden machten sich sofort auf den Weg. Der Nachbar informierte die Beamten über die Position der Einbrecher, sodass kurz darauf die Festnahme mitsamt des Diebesguts noch in der Nähe des Tatorts gelang.

Einbrecher waren bereits polizeibekannt

Die Ermittlungen übernahm das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion. Da beide Männer wegen derartiger Straftaten nicht das erste Mal festgenommen wurden, erließ der Haftrichter auch diesmal Haftbefehl. Das Duo wurde laut Polizei in die Justizvollzugsanstalt nach Neumünster gebracht.

