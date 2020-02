Kiel

Eine technische Ursache können die Ermittler bereits ausschließen. Die Spur der Brandorte zieht sich räumlich und zeitlich durch den Stadtteil. Los ging es laut Feuerwehr um 0.51 Uhr am Goerdelerring und endete gegen 1.18 Uhr am Olbrichtweg. Zwischen den Brandstellen liegen jeweils nur wenige hundert Meter.

Polizei vermutet Brandstiftung

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen vier Müll- und Altkleidercontainer laut Polizei an drei Orten in Flammen. Zum Teil auch in unmittelbarer Nähe zu Autounterständen und an Gebäuden. Auch ein Mercedes wurde von den Flammen beschädigt. "Aufgrund der räumlichen Nähe gehen wir von vorsätzlicher Brandstiftung aus", so ein Polizeisprecher. Die Beamten rechnen mit einem Schaden in Höhe von mehr als 10 000 Euro.

Die Feuerwehr Kiel rückte mit zwei Löschfahrzeugen der Ostwache aus und löschte die Brände schnell. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude wurde verhindert.

Zeugen gesucht

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Innenstadtreviere aus Kiel und der Polizeistation Schwentinental, konnten der oder die Täter bisher nicht gestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim 4. Polizeirevier in Kiel unter 0431/160-1410 zu melden.

