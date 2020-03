Kieler Rat beschließt Gründachprogramm

Historische Entscheidung in Kiel: Die Kieler Woche 2020 soll verschoben werden. Das kündigte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Donnerstagnachmittag zu Beginn der Ratsversammlung an. "Diesen Schritt haben wir als Stadt gemeinsam mit den Veranstaltern der Kieler Woche beschlossen."