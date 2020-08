Kiel

Allein die Linke stimmte dagegen. Ihr Fraktionschef Stefan Rudau nannte organisierte öffentliche Veranstaltungen in der Corona-Zeit „ein völlig falsches Signal“. Das ganze Konzept außer Segeln sei verfehlt.

SPD-Fraktionschefin Gesa Langfeldt zeigte sich demgegenüber „beeindruckt vom Sicherheitskonzept“. Die Veranstaltung sei gerade eine gute Gelegenheit, „Hygienemaßnahmen erlebbar zu machen“. Die kleine Kieler Woche sei eine Chance, „wenigstens ein Stück an die Kieler zurückzugeben“ für ihre Disziplin in der Corona-Zeit.

Ihr CDU-Kollege Stefan Kruber pflichtete bei: Die Großstadt brauche auch und gerade in der Corona-Zeit Freude und Festivitäten. Die Grüne Daniela Sonders, selbst Angehörige einer Covid-19-Risikogruppe, findet es „schön, dass man die Veranstaltungen von zu Hause aus erleben kann“. Sie werden live gestreamt. Die FDP-Ratsfrau Annkathrin Hübner sagte, es sei „das richtige Zeichen“, auch in Zeiten von Corona eine Kieler Woche zu veranstalten. Die SSW-Ratsfrau Susanna Swoboda sieht jetzt gerade „die richtige Zeit, um neue Formate auszuprobieren“.

Der Ausschussvorsitzende Hans-Friedrich Traulsen ( SPD) begrüßte den Versuch, „dem üblen Virus ein Schnippchen zu schlagen“.

Kieler Woche unter Corona-Bedingungen

Zuvor hatte Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger den Kommunalpolitikern das Konzept erläutert und die Schwierigkeiten geschildert, es zu erarbeiten. „Es gibt jede Woche neue Anforderungen“, sagte er. Die Veranstaltungsformate und Wettbewerbsbedingungen hätten immer wieder an die Corona-Lage angepasst werden müssen.

„Wir sind uns mit allen Partnern der Verantwortung bewusst“, sagte Dornberger. Einzelne Veranstaltungen oder sogar die ganze Kieler Woche könnten notfalls jederzeit abgesagt oder ausschließlich ins Internet verlegt werden. Dornberger sagte aber auch: „Ein Restrisiko bleibt.“

Die Grundsatzfrage sei gewesen: „Wollen wir ein positives Signal setzen oder nicht?“ Die Antwort: „Die KiWo soll auch Mut machen!“ Die Aufgabe sei es gewesen, zentrale Veranstaltungen dezentral erlebbar zu machen, sagte Dornberger. So werden Live-Konzerte an verschiedenen Plätzen übertragen, darunter im weltweit einmaligen Seglerkino am Küstenkraftwerk.

Sicherheitshalber werden aber jetzt schon Konzerte vorproduziert, die dann ausgestrahlt werden, wenn Live-Auftritte nicht möglich sein sollten.

Auf frei zugängliche Veranstaltungsflächen verzichten die Organisatoren. Die Live-Areale wie Schlossgarten, Rathausplatz und MFG-5-Gelände werden laut Dornberger blickdicht abgezäunt. Innerhalb der Bereiche soll es nummerierte Plätze, fünf bis sieben Gastro-Buden sowie WC geben.

Veranstaltungen wie Live-Konzerte sollen auf maximal 500 Besucher beschränkt bleiben. Dornberger rechnete vor, dass es pro Tag bei verschiedenen Veranstaltungen insgesamt etwa 5000 Plätze geben werde. Macht an zehn Tagen 50000 Besucher. Jeder Nutzer könne im Internet personalisierte Tickets für höchstens fünf Veranstaltungen buchen.

Drei Millionen Euro Budget

CDU-Fraktionschef Stefan Kruber regte an, die Höchstzahl von Buchungen pro Nutzer auf zwei bis drei Veranstaltungen zu beschränken, um möglichst vielen Menschen Zugang zu ermöglichen. Dornberger versprach, die Höchstzahl zu überdenken.

Das Budget bezifferte der Kieler-Woche-Chef auf Nachfrage auf drei Millionen Euro. Anders als zu normalen Zeiten sei davon kaum etwas zu refinanzieren. Die Rechnungen zahlt die Stadt Kiel.

