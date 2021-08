Mit Hilfe eines QR-Codes zeigt das Smartphone Wartenden die Wartezeit im Einwohnermeldeamt in Kiel an. So werden die Warteschlange vor dem Rathaus abgebaut. Fast. Warum es manchmal noch lange Schlangen gibt. Was es mit dem „@mt 24“ auf sich hat. Und warum die Stadtteilämter geschlossen haben.