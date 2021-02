Aufregung im Kieler Rathaus. Am Donnerstagmittag löste die Brandmeldeanlage in dem Verwaltungsgebäude aus. Die Feuerwehr rückte an, begleitet von Polizei und Notdienst. Die Rathaus-Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Wenig später gab es Entwarnung: Es handelte sich um einen Fehlalarm.