Ende eines Machtkampfs in der FDP

Kiel

Das scheint auch dringend nötig. In der FDP-Fraktion geht es drunter und drüber. Seinen Höhepunkt hat das liberale Langzeitdrama in der Neubesetzung des Fraktionsvorsitzes gefunden. Neuer Fraktionschef ist Ratsherr Ingmar Soll. Mit Jahreswechsel hat Soll Christina Musculus-Stahnke abgelöst. Vorausgegangen war ein zäher Machtkampf.

Rückblick: Aus der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 war die FDP mit vier Ratsmandaten hervorgegangen – doppelt so viele wie in der Legislaturperiode zuvor. Zu den altgedienten Ratsleuten Christina Musculus-Stahnke und Ralf Meinke stießen die Neulinge Ingmar Soll und Annkathrin Hübner.

Riss zwischen Alt und Neu

Im Binnenverhältnis verlief von Anfang an ein Riss zwischen Alt und Neu – offenbar eher aus persönlichen als aus politischen Motiven. Das bestätigen Insider. „Das Quartett bestand in Wahrheit aus zwei Duos“, sagt einer, der es wissen muss. Es sei um die Autorität der beiden Platzhirsche einerseits und die Ansprüche der beiden Emporkömmlinge andererseits gegangen.

Nach anderthalb Jahren mehr schlechter als rechter Zusammenarbeit zog als Erster der Ratsherr Meinke die Reißleine. Er trat im September 2019 aus der Fraktion aus. Seitdem gehört Meinke dem Rat als fraktionsloses Mitglied an. Seinen Austritt begründet Meinke bis heute ausdrücklich damit, dass die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Soll unverträglich sei. Der vormalige Offizier Soll gebärde sich intern wenig teamfähig.

Rückhalt in der Fraktion verloren

Mit dem Abgang von Meinke verlor Fraktionschefin Musculus-Stahnke den Rückhalt in der Fraktion. „Die Arbeit ist zuletzt schwieriger geworden“, sagt sie und bestätigt die Spaltung der Fraktion. Zermürbt signalisierte Musculus-Stahnke in einer Fraktionssitzung am 9. Dezember 2019 schließlich ihre Bereitschaft, den Vorsitz zum Jahreswechsel abzugeben. Soll griff sofort zu. Noch in derselben Sitzung wurde er zum Fraktionschef ab 1. Januar 2020 gewählt. Es gab zwei Ja-Stimmen und eine Enthaltung.

„ Christina ist ihrer Abwahl zuvorgekommen“, sagt eine Vertraute. Musculus-Stahnke selbst verweigert dazu die Aussage. Soll und Hübner beharren darauf, dass die Neuwahl turnusmäßig angestanden hätte. Zur Halbzeit der Legislaturperiode im Herbst 2020 werde die FDP die Kooperation mit SPD und Grünen im Rat politisch überprüfen. Dazu brauche es einen gefestigten Fraktionsvorstand „mit weitem zeitlichem Vorlauf“, so Soll. Alle anderen Ratsfraktionen wählen ihre Vorstände indes turnusmäßig erst nach der Sommerpause 2020 neu.

Es hakt im Persönlichen

Politische Differenzen sucht man als Gründe für die Wachablösung vergebens. Es hakt erkennbar im Persönlichen. Auf Nachfrage lässt Musculus-Stahnke ausdrücklich offen, ob sie nun dem Schritt von Meinke folgt und auch aus der Fraktion austritt. Der FDP täte das doppelt weh, weil die Fraktion dann ihr Stimmrecht in den Ausschüssen verlöre.

Der neue Fraktionschef Soll hatte erst im August 2019 den Kreisvorsitz seiner Partei niedergelegt. Seine Begründung damals: die berufliche Belastung bei der Firma Data-Port. „Aber für den Fraktionsvorsitz reicht es“, spottet Solls Intimfeind Meinke. Er giftet: „Der konnte doch schon die Kreispartei nicht führen.“

Neuer Schwung in der FDP

Solls Nachfolger als Parteichef, der Kieler Landtagsabgeordnete Dennys Bornhöft, begrüßt den Wechsel im Fraktionsvorsitz indes ausdrücklich. „Jetzt kommt neuer Schwung in die Ratsfraktion“, sagt Bornhöft und deutet an, dass die Partei mit der Arbeit von Musculus-Stahnke nicht zufrieden gewesen ist. Es seien „nicht alle Chancen genutzt“ worden. Die FDP-Fraktion habe „jetzt weniger Probleme als noch vor einem halben Jahr“.

Bornhöfts kaum verhohlene Kritik an Musculus-Stahnke wird nicht von allen geteilt. „ Christina Musculus-Stahnke hat als Fraktionsvorsitzende hervorragende Arbeit geleistet“, sagt zum Beispiel Maria Laatsch, die für die FDP als bürgerliches Mitglied im Finanzausschuss sitzt. „Insbesondere in der letzten Ratsperiode, als der FDP nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag der Wind heftig ins Gesicht wehte, hat sie in der Ratsversammlung die liberale Fahne hochgehalten.“ Ihre Ablösung sei nichts anderes als das Ergebnis eines „Machtspielchens“, das sie als abstoßend empfinde.

