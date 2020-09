Kiel

Mit großer Mehrheit, nur gegen die Stimmen von Linken und AfD, hat die Ratsversammlung ein „ Zielbild Kieler Strände“ verabschiedet. Die Verwaltung soll „ein gesamtheitliches Entwicklungskonzept für die Kieler Strände und Bademöglichkeiten“ erstellen.

Grundlage soll eine ausführliche Nutzerbefragung sein. Ziel ist es, die bestehenden Strände und Bademöglichkeiten weiterzuentwickeln und weitere Zugänge zur Förde mit Bademöglichkeiten zu identifizieren.

Anzeige

Im Einzelnen soll der Strand Hasselfelde am Ostufer eine offizielle Badestelle und mit einem Badesteg aufgewertet werden. Bei der Umgestaltung der Kiellinie soll auch ein Stadtstrand entstehen, alternativ ein Badeponton oder -steg. Weitere „niedrigschwellige Zugänge zur Förde mit Bademöglichkeit“ sollen geschaffen werden.

Weitere KN+ Artikel

Alle Strände sollen gut erreichbar, umweltfreundlich und barrierefrei sein. Sport- und Spielplätze, Grillplätze und Gastronomie sollen integriert werden. Zum Standard sollen gehören: Mülleimer, Mitnehm-Aschenbecher, Grillkohlebehälter, Duschen, Toiletten, Umkleidekabinen und Trinkwasserspender. Kiel-Marketing soll die Strände überregional bewerben.

Kieler Strände sollen kostenfrei bleiben

Der SPD-Sportpolitiker Philip Schüller hob die soziale Bedeutung von Stränden insbesondere für Familien und Kinder hervor. Alle Strände müssten „auf jeden Fall kostenfrei“ bleiben. Hasselfelde sei schon deshalb besonders wichtig, weil das Ostufer nun mal Kiels Sonnenseite sei.

Die FDP-Ratsfrau Annkathrin Hübner ergänzte, je mehr Strände es gebe, desto eher könnten sie sich spezialisieren. Etwa für Familien, für Sportler oder für Nackte: Sie regte einen FKK-Strand für Kiel an. Und: „Natürlich rücken wir vom Stadtstrand nicht ab. Wenn nicht an der Kiellinie, dann anderswo.“

„Wir wollen auf jeden Fall mehr baden“, postulierte der CDU-Ratsherr Florian Weigel. Und dazu solle man nicht länger „ganz nach Schilksee, Strande oder Falckenstein rausfahren“ müssen. „Das wäre auch gut fürs Klima.“

Der Linke Stefan Rudau goss Wasser in den Wein. Die Vorlage für ein Strandkonzept enthalte „viel heiße Luft, und nichts wird realisiert“, sagte er und feixte: „War wohl ein Fehler, das Freibad Katzheide zu verkleinern, das Lessingbad und das Gaardener Bad zu schließen statt zu sanieren und das Hörnbad zu klein zu bauen.“ Er kritisierte jegliche Bebauung von Stränden: „Das ist Politik von vorgestern.“

Der Grüne Arne Stenger betonte, dass Strände für Mensch und Natur gleichermaßen lebenswert sein müssten. Die Weiterentwicklung der Strände und auch ein Stadtstrand müssten selbstverständlich ökologisch geprüft werden.

Fähranleger Bellevue soll für Schwimmer freigegeben werden

Sogar einstimmig hat die Ratsversammlung einen kurzfristigen Auftrag erteilt: Die Bademöglichkeiten an der Kiellinie sollen schon vom Sommer 2021 deutlich erweitert werden. Die Öffnungszeiten der Badestelle am Camp 24/7 sollen von 18 Uhr in den weiteren Abend ausgeweitet werden. Die Seebrücke Bellevue soll für Badende freigegeben werden.

Dazu soll die Verwaltung zwei Varianten prüfen: eine Teilnutzung, bei der Bellevue weiter auch als Fähranleger genutzt wird, oder als reiner Badesteg, an dem Fähren nicht mehr anlegen.

Die FDP-Ratsfrau Annkathrin Hübner schloss sich ausdrücklich einer Online-Petition an, mit der Kieler Studenten im Sommer die Freigabe des Fähranlegers Bellevue für Schwimmer gefordert hatten.

CDU scheitert mit Antrag zur Wasserlage

Demgegenüber scheiterte der CDU-Ratsherr Florian Weigel mit einem Antrag, wonach bei der Entwicklung der Kiellinie die Lage am Wasser hervorgehoben und der Zugang zur Förde verbessert werden soll.

Die meisten anderen Fraktionen fanden den Antrag überflüssig. „Die Planungen dafür laufen doch“, sagte der Grünen-Ratsherr Arne Stenger verständnislos. André Wilkens ( SPD) höhnte: „Doof für die CDU, wenn die Verwaltung längst in der gewünschten Richtung unterwegs ist.“

Weitere Kieler Nachrichten lesen Sie hier