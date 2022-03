Kiel

Die Kieler Ratsversammlung setzt ein Zeichen für Frieden und Freiheit und gegen den Krieg in der Ukraine. Sie wird in ihrer nächsten Sitzung am 17. März eine Resolution „für Frieden und Freiheit in der Ukraine und der Welt“ verabschieden.

„Die völkerrechtswidrige Invasion Russlands in der Ukraine hat in Kiel große Bestürzung und großes Mitgefühl ausgelöst“, heißt es darin. „Wir gedenken der Kriegsopfer und aller vom Konflikt betroffenen Menschen.“

Alle acht demokratischen Ratsfraktionen bringen die Resolution ein. Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP, Linken, SSW, „Politiker:innen“ sowie „Klima, Verkehr & Meer“.

Die Fraktionen benennen direkt den Schuldigen

„Die russische Gewaltanwendung verurteilen wir zutiefst und erklären uns solidarisch mit der Ukraine“, schreiben die Fraktionen und benennen den Schuldigen: „Putins Angriffskrieg hat die Friedens- und Sicherheitsordnung Europas und der Welt zutiefst erschüttert.“

Die Kieler Ratsversammlung unterstützt in der Resolution „alle diplomatischen Initiativen und die notwendigen Maßnahmen, die auf ein Ende des Konfliktes abzielen“. Sie richtet sich auch an die Menschen in Kiel: „Die bereits verhängten Sanktionen werden nicht nur Auswirkungen in Russland haben, sondern sich auch auf unser Leben in Deutschland und Kiel auswirken.“

Appell auch an Kiels russische Partnerstädte

Dann wenden die Kieler Kommunalpolitiker sich direkt an den russischen Präsidenten: „Wladimir Putin, ziehen Sie unverzüglich Ihre Truppen zurück, beenden Sie sofort alle Kampfhandlungen in der Ukraine. Erkennen Sie die staatliche Integrität und Souveränität ihres Nachbarlandes an!“

An die Adresse von Flüchtenden versichert der Rat: „Die Kieler Ratsversammlung wird alles in ihren Möglichkeiten Stehende tun, um den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen. Wir vertrauen auf das Engagement und die Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiel und ihrer Bürger*innen, unkompliziert Geflüchtete aufzunehmen und ihnen unbürokratisch Schutz zu gewähren.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Appell, „sich mit den Menschen in der Ukraine zu solidarisieren und sich für den Frieden einzusetzen“, richtet sich auch an die Kieler Stadtgesellschaft. „Dabei schließen wir ausdrücklich alle russischstämmigen Menschen mit ein“, betonen die Ratsleute. „Wir rufen unsere russischen Partnerstädte in Sovetsk und Kaliningrad auf, sich für Frieden, Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine einzusetzen!“

Die Resolution schließt mit den Sätzen: „Die Kieler Ratsversammlung setzt sich für den Frieden in Europa und der Welt und die damit verbundenen Werte ein. Wir stehen für Demokratie, Menschenrechte und Zusammenhalt!“