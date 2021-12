Die Haushaltssitzung ist die längste Ratssitzung des Jahres. Diesmal steht sie unter besonderen Vorzeichen. Wegen Corona tagt die Kieler Ratsversammlung am Donnerstag online in einer Zoom-Konferenz. Das gab es in einer Haushaltssitzung noch nie. Technisch ist fast alles vorbereitet. Inhaltlich auch.