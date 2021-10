Das ist der Durchbruch: Die 200 Servicekräfte in Küche, Reinigung, Patiententransport und Botendienst am Städtischen Krankenhaus Kiel werden von 2024 an nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Das hat die Kieler Ratsversammlung beschlossen. Die Mehrkosten trägt notfalls die Stadt.