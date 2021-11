Der Kieler SSW-Ratsherr Marcel Schmidt wird nicht müde in seinem Kampf gegen Silvesterfeuerwerke in Kiel. Mit einem Antrag auf ein Böllerverbot in acht begrenzten Verbotszonen in Kiel ist Schmidt in der Kieler Ratsversammlung wieder gescheitert. Auch die Grünen stimmen gegen ein Böllerverbot.