Der absehbar mehrheitsfähige Antrag lautet: „Das Büro des Stadtpräsidenten wird beauftragt, die Ratssitzungen während der Covid-19-Pandemie an einen alternativen Sitzungsort, der die Einhaltung der Abstandsregeln für alle ermöglicht, zu verlegen. Die aus epidemiologischer Sicht notwendigen Rahmenbedingungen wie ausreichender Abstand und Belüftungsmöglichkeiten auch in der kalten Jahreszeit sind umzusetzen.“ Als Tagungsorte bringen die Fraktionen Sporthallen, die Oper, das Schloss und die Wunderino-Arena ins Gespräch.

Ziel müsse es sein, „dass die November-Sitzung bereits an einem alternativen Standort stattfindet“. Im Oktober gibt es wegen der Herbstferien keine Ratssitzung.

Es geht auch um die Arbeitsbedingungen

Den drei Fraktionen geht es auch um die Arbeitsbedingungen im Ratssaal: „Mehr Platz bietet auch die Chance, die Arbeitsmöglichkeiten der Ratsmitglieder wieder zu normalisieren“, heißt es im Antrag. „Es ist auch ein Arbeitsplatz je Fraktion bereitzustellen.“

Der Rat tagt seit Beginn der Pandemie unter Vorsichtsbedingungen im Ratssaal. Um Mindestabstände einzuhalten, sind die Sitzplätze auseinander gezogen und die Arbeitstische hinausgeräumt worden. Beim Gang durch den Saal gilt Maskenpflicht. Das Podium des Präsidiums und das Rednerpult sind mit Plexiglasscheiben versehen. Die Verwaltung ist nur mit einem Minimum an Personal dabei.

Sorge um die Durchlüftung

In der Begründung des Antrags argumentieren die Fraktionschefs Gesa Langfeldt ( SPD) und Ingmar Soll ( FDP) sowie Fraktionsvize Arne Stenger (Grüne) damit, dass „gerade in der kalten Jahreszeit die Durchlüftung des Ratssaales nicht zu gewährleisten ist“.

Andere Selbstverwaltungen seien wegen Corona längst umgezogen. Die Lübecker Bürgerschaft tagt in der Musik- und Kongresshalle, die Neumünsteraner Ratsversammlung in der Holstenhalle 4, der Rendsburger Senat im Arsenal, die Stadtvertretung Norderstedt in der TriBühne.

Auch in Kiel dürften der Gesundheitsschutz der Ratsmitglieder und der Verwaltungsmitarbeiter sowie die Einhaltung aller Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie nicht aus Kostengründen oder aus organisatorischen Gründen ignoriert werden. Der Rat habe eine „Vorbildfunktion für die städtische Gesellschaft“.

Stadtpräsident widerspricht der eigenen Fraktion

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar widerspricht seiner eigenen Fraktion und ihren Partnern. „Ich halte einen Umzug nicht für erforderlich“, sagte Tovar den Kieler Nachrichten. „Aber wenn die Mehrheit es wünscht, werden wir es natürlich machen.“

Tovar rechnet vor: „Die Lüftungsanlage wälzt die Luft im Ratssaal pro Stunde viermal um. Das Gesundheitsamt rät zu fünfmal. Dafür müssten wir nur für fünf Minuten pro Stunde die Fenster öffnen.“

Viele Ausweichstätten geprüft und verworfen

Der Stadtpräsident hat viele Ausweichstätten prüfen lassen. Die Oper, das Schauspielhaus und der Festsaal im Schloss seien täglich belegt, berichtet er. Der Konzertsaal im Schloss und der Saal im Institut für Weltwirtschaft seien zu klein, das Audimax und die Sparkassen-Akademie nicht praktikabel. Schwedenkai und Ostseekai würden auch im Winter genutzt. Den Plenarsaal im Landeshaus habe Landtagspräsident Klaus Schlie ( CDU) ihm verweigert. Die Mensa im RBZ sei zwar 600 Quadratmeter groß, müsse aber in zu kurzer Zeit zu aufwendig umgebaut worden. Die Uni-Mensen 1 und 2 seien angefragt. Neun Turnhallen würden noch geprüft.

In der Arena würde es gehen

Der Clou: „In der Ostseehalle würde es gehen“, sagt Tovar und meint die Wunderino-Arena. Das Parkett im Wohnzimmer der Handballprofis vom THW Kiel biete genug Fläche für die Arbeitsplätze. Allerdings liegen die Spieltage der Handball-Champions-League donnerstags. „Dann müssten wir Sitzungstage verschieben“, sagt Tovar schulterzuckend. Sein größter Einwand sind die Mietkosten: „15.000 Euro pro Sitzung.“ Der erfahrene Ratsherr weiß allerdings: „Wenn es unbedingt gewollt ist, dann ist auch das Geld da.“

