Eine Raubserie in Kiel weitet sich offenbar ins Umland aus: Die Polizei vermutet, dass ein Überfall am Montagabend auf eine Tankstelle in Holzbunge mit ähnlichen Taten in Kiel und in Molfsee in Verbindung steht. Die Ermittlungsgruppe aus Kripo und Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen.