Kiel

Kaffee, na klar. Davon trinkt Martin Schweiger gern ein paar Tassen am Tag, sagt er. „Es darf auch mal ein Glas Wein sein.“ Das sei es dann aber auch schon. Andere Genussmittel kämen für ihn nicht in Frage. Diese strikte Haltung hat einen Grund. Der Kieler ist nicht nur Chirurg, Notfallarzt und Verbandsarzt beim Deutschen Motor Sport Bund (DMSB). Sondern seit Anfang des Jahres auch Anti-Doping-Beauftragter im DMSB. Der ist der Dachverband für den Automobil- und Motorsport in Deutschland und laut Schweiger so etwas wie „die FIFA des Motorsports“.

Schweiger engagiert sich seit 1984 im Motorsport als Rennarzt, ist auch bei Weltmeisterschaften dabei. „Es begann durch einen Zufall“, erinnert er sich. In den 80ern, als er selbst noch Assistenzarzt war, habe er die Bitte eines Motorsport-Arztes um Unterstützung mitbekommen. Mit Fachwissen in der Notfallmedizin meldet er sich. Schweiger begleitet anfangs Auto-Rallyes, später kommen Motocross-Rennen wie in Tensfeld (Kreis Segeberg) dazu.

Rennarzt Martin Schweiger an der Strecke bei einem Motorradrennen. Quelle: Frank Peter

Die Aufträge im Motorradsport nehmen deutlich zu. Es gebe einfach viel mehr, „unglaublich viele Stürze“, sagt Schweiger, der allerdings selbst keine solche Maschine fährt. „Ein Geschwindigkeitsfreak bin ich schon, habe das aber eher bei Skirennen während des Studiums ausgelebt“, sagt der Mann, dem auf Bildern ein gewisser Stolz anzusehen ist, wenn er seinen weißen Arztkittel gegen den orangefarbenen Anzug bei den Wettkämpfen der heißen Bikes getauscht hat.

Kieler Mediziner arbeitet als Rennarzt – sein Ausgleich zum Alltag in der Praxis

Als Chief Medical Officer (CMO) überblickt der erfahrene Rennarzt heutzutage die Lage bei Veranstaltungen im In- und Ausland. Im Race Control-Raum verfolgt er das Rennen an 30 Bildschirmen. Aber auch an der Strecke ist er noch im Einsatz, beim Motocross etwa. Das sind seine freiwilligen Wochenenddienste, besonders im Sommer. Trotz der Pandemie würden jetzt wieder mehr Veranstaltungen geplant, so Schweiger.

Der Kieler Chirurg und Motorsport-Arzt Martin Schweiger (68) zeigt ein Bild seiner Arbeit. Als Chief Medical Officer (CMO) überwacht er im Race Control Raum das Rennen an Dutzenden Monitoren. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Diese Termine absolviert der Familienvater und Ehemann, wenn seine Frau sich mit anderen Pferdestärken beschäftigt – „beim Reiten“, sagt er und schmunzelt. Für ihn seien die Wochenendjobs wegen der Anspannung zwar auch Stress, aber positiver: „Mir macht es Spaß.“ Es ist ein Ausgleich zu seiner Tätigkeit in der Kieler Praxis Orthodoc. Schweiger arbeitet dort als Facharzt für Chirurgie, Notfallmedizin und Sportmedizin.

Doch nun hat er eine zusätzliche ehrenamtliche Aufgabe übernommen, wurde vom DMSB-Präsidium als Beauftragter im Kampf gegen das Doping im Motorsport berufen. Sein Job ist es jetzt, in Zusammenarbeit mit der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bundesweit aus Hunderten Veranstaltungen solche für stichprobenartige Doping-Tests auszusuchen. Im Motorsport beschränken sich dieses Tests Schweiger zufolge übrigens auf Urinproben. Außerdem will er andere Rennärzte schulen. Zudem wird Schweiger Renn-Talente auf die Risiken und Gefahren von Medikamenten, Nahrungsergänzungs-, Genuss- und Suchtmitteln im Motorsport hinweisen.

Kieler DMSB-Beauftragter: „Doping ist im Motorsport ein heißes Thema“

Es gibt Listen, auf denen alle verbotenen Stoffe stehen – von anabolen Steroiden über Blutdoping bis zu Aufputsch- und Suchtmitteln. „Doping ist im Motorsport zwar nicht so ein Problem wie im Radrennsport – aber auch hier ist es ein heißes Thema“, betont Schweiger. Auch im Motorsport müssten sich die Athleten an den Anti-Doping-Code der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) halten, auch dort gebe es Verstöße, die mit Sperren zwischen drei Monaten und lebenslänglich geahndet würden. „Auch hier sind die Fahrer verantwortlich für sich selbst“, sagt der Mediziner und wird ernst. Nicht nur die positive Probe, auch der Besitz und die Beteiligung an Machenschaften rund um verbotene Substanzen würden geahndet.

Doping fängt bei Nahrungsergänzungsmitteln an

Und mit welchen Mitteln experimentieren Fahrer im Motorsport, um mehr Leistung zu bringen? Mediziner Martin Schweiger erklärt, dass es bei legalen Nahrungsergänzungsmitteln anfange und über anabole Steroide bis zu illegalen Aufputschmitteln reiche. Oft seien es Trainer, die vermeintlich gesunde Mineralstoffe im Internet bestellten und an ihre Talente weiterreichten – doch da sei Vorsicht geboten. Es gebe weltweit Fälle, in denen der Stoff Methylhexanamin, illegal Nahrungsergänzungsmitteln beigemischt, nicht deklariert wurde. Als Stimulanz ist es von der Wada verboten.

Aufklärung muss schon bei den Jüngsten beginnen

Aufklärung könne und müsse jedoch bereits bei den Jüngsten anfangen, sagt Facharzt Schweiger. „Mir geht es darum, schon Eltern für die Ansätze einer Doping-Mentalität zu sensibilisieren“, betont der 68-Jährige. „Es fängt bei der Selbstbehandlung von Kopfschmerzen und Fieber an, um durchzuhalten“, sagt er. Auch Kinder seien davon betroffen. In den Juniorklassen, so Schweiger, fingen Kinder mit sechs bis sieben Jahren mit dem Training an. „Darum ist es wichtig, sie zu schützen“, betont er. „Mein Plan ist, in Ortsvereine zu gehen, Regionalclubs zu besuchen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen.“

Aber erst mal reist Martin Schweiger am Donnerstag nach Genf. Dort nimmt er an einem Kommissionstreffen des Weltmotorradsportverbands FIM teil. Dabei will sich mit internationalen Experten austauschen „und möglichst eine einheitliche Strategie im Anti-Doping-Einsatz entwickeln“.

Zum Sommer dieses Jahres will sich der 68-Jährige dann aus dem sprichwörtlichen operativen Geschäft in der Praxis am Sophienhof herausziehen: „Ab Juli mache ich nur noch Motorsport.“

Privat fährt Martin Schweiger übrigens keine Rennen. Ein BMW mit 190 PS reicht ihm.