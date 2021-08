Kiel

Die Digitalisierung an den Kieler Schulen kommt voran: Mit Ausnahme einer Schule, für die noch ein Bauteil fehlt, ist in allen Schulen WLAN verfügbar, in 90 Prozent von ihnen flächendeckend. Vor einem halben Jahr waren nur 70 Prozent der Schulen mit „annähernd flächendeckendem“ WLAN ausgestattet. Beim Aufbau einer verbesserten digitalen Infrastruktur bleibt aber weiter viel zu tun.

„Die Digitalisierung ist und bleibt eine Mammutaufgabe. Wir haben dennoch einen ordentlichen Entwicklungssprung gemacht“, sagte Bildungsdezernentin Renate Treutel in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses. Neben der Verfügbarkeit des Internets über WLAN hat die Stadt in den vergangenen Monaten auch viele Schulserver ausgetauscht. So soll in Zukunft ausgeschlossen werden, dass das Schulsystem Iserv bei hohen Belastungen zusammenbricht.

8500 Laptops und Tablets wurden für Kieler Schüler angeschafft

Auch im Bereich der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler gab es eine positive Meldung: Über 8500 Tablets und Laptops wurden dank Förderprogrammen während der Pandemie zum Verleih an den allgemeinbildenden Schulen und den Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) angeschafft. Damit sollen auch Kinder und Jugendliche am digitalen Unterricht teilnehmen können, die sich kein eigenes Gerät leisten können.

Der Verleih lief zu Beginn jedoch nicht überall reibungslos, daran erinnerte Antje Möller-Neustock (SPD) in einer Nachfrage. Sie wollte wissen, ob es inzwischen besser klappt.

Iris Hinz, die Leiterin des Amts für Schulen, erklärte: „Es ist wie mit der Digitalisierung, man muss sich erst ein bisschen daran gewöhnen.“ Die Leihverträge für die Geräte, die Eigentum der Stadt sind, seien mit dem Rechtsamt überarbeitet worden. Auch Treutel räumte ein, es gebe für den Verleih gewisse Hürden: „Das ist ja kein Schulbuch, sondern ein komplexes und teures Gerät.“

Die digitale Ausstattung der Kieler Schulen soll weiter verbessert werden. Aktuell wird an den LAN-Verbindungen in den Schulen gearbeitet. Dabei plant die Stadt auch mit Mitteln des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“, hat bislang aber kaum Anträge gestellt.

Treutel: „Das heißt nicht, dass nichts passiert, wir können trotzdem bauen.“ Die Antragsfrist laufe noch lange, zudem habe das Land versprochen, das Verfahren zu verschlanken. Die knappen personellen Ressourcen setze man daher lieber für die Umsetzung statt für die Antragstellung ein.

Ein Problem wird dabei aber schon jetzt ersichtlich: Die Stadt rechnet damit, rund zwölf Millionen Euro aus dem Digitalpakt zu bekommen. Doch allein die Verkabelung der Schulen wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen etwa acht Millionen Euro kosten. Die Mittel werden also wohl kaum reichen, um etwa noch Präsentationstechnik wie große Bildschirme in den Klassenräumen anzuschaffen.

WLAN soll auch in Kieler Sporthallen verfügbar sein

Neben den Unterrichtsräumen soll es künftig in den Sporthallen der Schulen WLAN geben, das auch von den Sportvereinen in Kiel genutzt werden kann. Ein entsprechendes Pilotprojekt läuft derzeit in der Halle der Grundschule Russee.

Für die Fortschritte in der Digitalisierung gab es Lob von den schulpolitischen Sprecherinnen von SPD, Grünen und CDU. So kommentierte Andrea Hake (Grüne): „Die kommunale Ebene hat wirklich ihre Hausaufgaben gemacht.“ Nicht alle Herausforderungen könnten aber von der Stadt gelöst werden. „Beim Thema Geld sind jetzt alle gefragt, dem Land auf die Füße zu treten.“

Kein Sanierungsstau mehr an Kieler Schultoiletten

Vorerst abgeschlossen ist eine andere Baustelle: In den vergangenen Jahren wurden Kieler Schultoiletten mit Mitteln aus drei Landesförderprogrammen auf Vordermann gebracht. Es sei gelungen, den vielmals beklagten Sanierungsstau an Schultoiletten aufzulösen, schreibt die Verwaltung in einer Geschäftlichen Mitteilung. Alle bekannten mangelhaften Sanitäranlagen seien saniert worden.

Am Anfang steht hingegen die Umsetzung eines anderen Themas. Insgesamt zehn mobile Luftfilteranlagen sind in sechs Kitas und zwei Schulen angekommen. Sie sollen über das Förderprogramm von Land und Bund finanziert werden. Gelder gibt es daraus aber nur für schlecht zu durchlüftende Räume, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden.

Die Stadt geht nach einer Abfrage ihrer Einrichtungen davon aus, dass die Kriterien insgesamt nur auf zehn der mehreren tausend Räume in den Einrichtungen zutreffen. In diesen werden die Anlagen nun getestet, auch um Erfahrungen mit ihnen zu sammeln. Eine erste Rückmeldung aus einer Kita hatte Treutel während der Ausschusssitzung bereits: Der Einsatz der Geräte sei mit Blick auf Lärm und Zugluft weniger schlimm als befürchtet.