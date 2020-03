Schulleiter für Priens Abi-Vorstoß

Kiel

Das ergab - ungeachtet der Absage der Kultusministerkonferenz an den Vorstoß aus dem Norden - eine Umfrage von KN-online unter Schulleitern an Kieler Gymnasien. Einer brachte die Reaktionen auf den Prien-Plan so auf den Punkt: „Das wird niemandem schaden, aber vielen nützen!“

Die meisten Kieler Schulleiter halten Abi-Prüfungen nach den Osterferien eh für unmöglich

Nach der Umfrage ergibt sich folgendes Meinungsbild: Die meisten Schulleiter halten Abiturprüfungen nach den Osterferien für unmöglich. Sie weisen darauf hin, dass viele Abiturienten wegen Corona ohnehin nicht an den Prüfungen teilnehmen könnten. Einige seien dann in Quarantäne, weil Familienmitglieder infiziert seien. Andere müssten sich um Angehörige wie kleine Geschwister, Eltern oder Großeltern kümmern.

„Wenn von 100 Abiturienten nur 60 kommen können, müssen wir für 40 Ersatzprüfungen organisieren - zu denen dann wieder nur 20 kommen können“, sagt ein Schulleiter. Spätestens dann werde zudem die Zeit für Korrekturen der Abschlussarbeiten zu knapp. Da sei Priens Lösung nur konsequent.

Bedenken wegen pädagogischer Halbjahresnoten

Die Abiturnoten aber allein aus den bisherigen Zeugnissen in der Oberstufe zu ermitteln, stößt auf Bedenken. Manche Halbjahresnote sei aus pädagogischen Gründen mitunter einen Tick besser oder schlechter als nötig ausgefallen, um die Schüler mit Blick auf die Prüfungen zusätzlich zu motivieren. Solche Noten müssten gegebenenfalls angepasst werden, heißt es.

Darum funktioniert eine Bundeseinheitliche Lösung nicht

Vom Gedanken an eine bundeseinheitliche Regelung haben die meisten Schulleiter sich längst verabschiedet. „Das geht jetzt eh nicht mehr“, sagt einer. In allen Bundesländern gebe es unterschiedliche Abi-Einstiege. In manchen wie in Hessen hätten die Prüfungen bereits begonnen.

Zudem gebe es unterschiedliche Ferienzeiten. Tatsächlich gibt es zum Beispiel in Hamburg gar keine Osterferien, sondern vorgezogene Frühjahrsferien. Sie sind längst beendet. Dort sollen die vorgesehenen Abi-Prüfungen per Bürgerentscheid gestoppt werden.

“Es weiß ja jeder, woran das liegt“

Die Befürchtung, dass der schleswig-holsteinische Abitur-Jahrgang 2020 ohne Prüfungen bei Hochschulen und Arbeitgebern in Misskredit geraten könnte, wird in den Schulleitungen nicht geteilt. Die Antwort: „Es weiß ja jeder, woran das liegt.“

