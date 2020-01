Klimaschutz und Wassersport im Paket

Kiel

Aktuell laufen zudem Bestrebungen für eine neuerliche Ausweitung. Seine bislang spektakulärste Aktion landete das Schulwassersportzentrum dieses Jahr in der Kieler Woche. Im Bootshafen bekamen 1060 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Stadtgebiet Gelegenheit, sich im Stand-up-Paddeln zu üben, aber auch Informationen über die ökologische Bedrohung der Meere zu gewinnen. „Daran wollen wir anknüpfen“, wünscht sich Daniel Peter, Lehrer an der Andreas-Gayk-Förderschule und einer der Motoren des am Sportboothafen in Wellingdorf ansässigen Zentrums.

Die Grundidee: Wassersport, ökologische Bildung und Klimaschutz zu einem Paket zu schnüren, das bei jungen Leuten gleichermaßen Spaß wie Interesse an der Sache auslöst. Das Angebot soll sich dabei nicht auf eine Woche, sondern auf die gesamte Saison erstrecken, sodass die Schüler kontinuierlich an die sportliche wie die ökologische Bildung herangeführt werden könnte.

Stehpaddeln als Unterrichtsstoff

Losgehen soll die Initiative zunächst in kleinerem Rahmen und mit bereits vorhandenen Mitteln. Nötig wären zunächst lediglich 20 weitere Paddel-Boards und ein Begleitboot, sodass kaum mehr als 15.000 Euro gebraucht würden. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) sollen künftig zugleich in größerer Zahl Lehrkräfte im Stehpaddeln ausgebildet werden. Mit an Bord sind außerdem Initiativen wie der Verein „One Earth – One Ocean“. Mit dabei sind auch der emissionsfrei um Schleswig-Holstein paddelnde Extremsportler Michael Walther und die am Schwedenkai ansässige Werbeagentur bdrops.

Zentrum des Geschehens soll weiterhin das Schulwassersportzentrum in Wellingdorf bleiben. Dahinter steht nach Angaben des Vorsitzenden Tobias Hornstein ein gemeinnütziger Verein, der gegenwärtig auf ehrenamtlicher Basis die Schulen bei pädagogischen Angeboten außerhalb der Unterrichtszentrum unterstützt.

Hauptamtliches Personal

Die Vorstände der beteiligten Vereine haben mit Unterstützung von Andreas-Gayk-Schulleiter Rainer Peschties und gemeinsam mit dem Schulamt Kiel aber die Weichen dafür gestellt, dass das Zentrum dauerhaft arbeiten kann: Es soll wieder hauptamtliches Personal im Umfang von etwa einer Stelle geben, und das immerhin zunächst fix auf fünf Jahre.

