Im ersten Lockdown im Frühjahr hatte Lea Kahnt keine Dates. „Nicht wegen des Lockdowns, sondern weil ich so viel zu tun hatte“, sagt sie. Die 20-Jährige begann zu der Zeit ihr Studium der sozialen Arbeit und einen Nebenjob.

Aktiv auf der Suche nach einem Partner sei sie nicht. „Ich bin nicht jeden Tag auf Tinder und matche mir die Finger wund“ – nicht vor und nicht während der Corona-Pandemie. „Das kommt einfach“, sagt sie. Ein wenig sei es aber sicherlich auch der Situation geschuldet, gibt sie zu.

Durch den Lockdown fehlt sozialer Austausch

Dennoch wäre ein Partner natürlich „eine Bereicherung“. „Gerade jetzt wünscht man sich jemanden, der sagt: ’Wir stehen das gemeinsam durch’“, sagt Kahnt. Unter normalen Umständen würde sie auf dem Campus sitzen, neue Freunde finden – und vielleicht einen neuen Partner. „Der soziale Austausch fehlt allgemein“, sagt die Studentin. „Ich habe zwar ein paar Leute um mich herum, aber es ist schon schwierig.“

Über eine App kam es im Lockdown zu zwei Dates. Ist die Vorsicht vor der Ansteckung der Aussicht auf Nähe gewichen? Nein. „Die haben sich einfach so ergeben“, sagt sie. Das Programm: Spazieren gehen. Eine große Auswahl an Aktivitäten bleibt Singles bei geschlossenen Restaurants, Kinos und Bars schließlich nicht.

Lockdown-Zulauf für Dating-Apps

Dating-Apps wie „Tinder“ boomen seit dem Frühjahr. Im Februar und März stiegen die Unterhaltungen in Deutschland um 33 Prozent, Chats dauerten länger an. Ende März verzeichnete die App schließlich einen neuen Rekord an „Swipes“ – so häufig wurde noch nie durch die Vorschläge gewischt. Die Anzahl dieser Swipes bleibt seither auf einem konstant hohen Niveau.

Trotz der Dates mit Abstand an der frischen Luft sei Kahnt zwiegespalten gewesen. „Ich möchte die Person hinter dem Bildschirm kennenlernen, weiß aber nicht, wen sie vorher gesehen hat und ob ich mich und meine Familie gefährde“, sagt sie. „Ich wäge das lieber drei Mal ab.“ Wegen der Pandemie achte sie noch genauer darauf, mit wem sie sich beim Chatten oder Telefonieren wohl fühle und anschließend treffe. Dennoch ist für sie klar: „Ich würde eine Person auch ein zweites Mal treffen und näher kennenlernen.“

Keine Dates durch zu viel Konkurrenz?

Benjamin B., der seinen kompletten Namen nicht nennen möchte, würde eine Person ebenfalls häufiger daten – wenn es denn zu einem ersten Date käme. Über einen Austausch in verschiedenen Apps hinaus ging es während des Lockdowns für den 30-jährigen Fitnesstrainer nicht.

„Es gibt zu viele andere Mitbewerber“, vermutet er, weil er mehr Kommentare zu Livevideos in der App „Lovoo“ bemerkt habe. Die Suche nach Kielern, die für diesen Artikel von ihren Datingerfahrungen berichten, bestätigt diesen Eindruck: Auf die Anfrage in verschiedenen Gruppen auf sozialen Netzen folgten einige persönliche Nachrichten von Männern, die sich nicht auf den geplanten Artikel bezogen.

Unsicherheit durch Lockdown: Geht es nur darum, nicht allein zu sein?

„Die Zweisamkeit fehlt, klar“, sagt er. „Wie schön wäre es, mit einer Partnerin zu kochen oder gemeinsam ein neues Hobby zu entdecken.“ Er fühle sich durch den Lockdown mehr allein, hauptsächlich aber, weil seine Freunde fehlten. Daten sei jetzt ohnehin schwierig, denn: „Wo trifft man sich?“ Dazu kommt für Benjamin noch etwas anderes. „Wenn ich jetzt eine Beziehung eingehen würde, wüsste ich nicht, ob es der Person um mich geht oder sie einfach nur nicht allein sein möchte“, sagt er.

Einen „Corona-Buddy“ suchen und so dem Alleinsein entfliehen, das sei nichts für ihn. Er nutze die Zeit für andere Dinge: Sport machen, ein Fahrrad zusammenbauen, über berufliche Perspektiven nachdenken. „Das ist das Positive – man setzt sich mehr mit sich auseinander und auch damit, wie man sich eine Beziehung vorstellt.“

Zuversichtlich sein und auf sich achten

Singles fehlt die Zweisamkeit. Doch auch unter ihnen gibt es Unterschiede. „Es gibt glückliche und unglückliche Singles“, sagt Diplom-Psychologin Svenja Lüthge aus Kiel. Glücklichen fiele es leichter, sich an Freunde zu wenden. Unglücklichen, die sich einen Partner wünschen, fehle jemand, mit dem sie den Abend verbringen oder Dinge teilen könnten.

„Dieses Bedürfnis nach Zuneigung ist etwas ganz Natürliches“, sagt Lüthge. „Die gezwungene Isolation und fehlende Nähe setzt den Menschen zu.“ Traurigkeit und Rückzug können die Folge sein. „Hält diese Traurigkeit länger als 14 Tage an, sollte man sich Hilfe suchen und die Traurigkeit kompensieren.“ In ihrer Praxis mache sich das bemerkbar.

Es seien aber nicht vermehrt Singles, die Therapiegespräche suchen. „Das ist auch die belastete Mutter, das überarbeitete Krankenhauspersonal, Paare mit Konflikten oder Menschen, denen Struktur fehlt“, sagt Lüthge. Auch bei der Beratungsstelle Kieler Fenster gebe es viele, deren psychische Probleme durch den Lockdown verstärkt wurden – unabhängig der Familienform, erklärt Diplom-Sozialpädagoge Daniel Hoppmann vom Kieler Fenster.

Auch wenn es womöglich zunehmend schwer fällt, sollte die Hoffnung auf das Frühjahr, besseres Wetter und Lockerungen im Zuge der voranschreitenden Impfungen nicht aufgegeben werden, sagt Lüthge. Sie rät dazu, auf sich zu achten: ein Ritual schaffen, sich am Nachmittag einen Milchkaffee gönnen, ein Buch lesen, etwas Leckeres kochen, bei einem Spaziergang Sonne tanken. Bei allem gelte: Gut ist, was gut tut.

Außerdem sei es ratsam, sich der Nachrichtenflut nicht ungefiltert auszusetzen, um nicht tiefer in negativen Gedanken zu versinken, rät Hoppmann. „Es ist eine Phase der Veränderung, aber sie ist händelbar“, sagt Lüthge. Auch, wenn das bei zunehmender Corona-Müdigkeit vielleicht nicht leicht fällt. „Wir brauchen Ausdauer und Zuversicht“, sagt die Psychologin.