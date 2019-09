Nach verzögertem Baubeginn liegt der Bau des „Me and all“-Hotels an der Kaistraße in Kiel jetzt voll im Zeitplan. Bis zu 50 Bauarbeiter sind jeden Tag im Einsatz. Im ersten Quartal 2020 soll das Vier-Sterne-Haus der Lindner-Gruppe eröffnet werden. Die Zimmer werden in urbaner Werft-Optik gestaltet.