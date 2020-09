Der Arbeitsmarkt hat sich in Kiel 2019 positiv entwickelt. Die Zahl der Arbeitslosen in der Landeshauptstadt ist 2019 auf einen neuen Tiefststand von 10.009 gesunken. Die Quote beträgt 5,9 Prozent. Allerdings macht die Corona-Pandemie Kiel einen Strich durch die Rechnung.