Die Rekordsumme von insgesamt 40.016,51 Euro verteilte das Kieler Spendenparlament am Montagabend an insgesamt 16 soziale Projekte in der Region, darunter etliche der Kinder- und Jugendhilfe. Mitglied des Spendenparlaments kann werden, wer in der Region lebt und 60 Euro Jahresbeitrag leistet.