Corona: Kieler Sporthäfen geschlossen

Kiel

"Mit der hafenbehördlichen Anordnung des Hafenkapitäns gibt es jetzt Klarheit. Es darf in unsere Häfen weder ein- noch ausgelaufen werden und es besteht ein Verbot sämtlicher Arbeiten", sagt Philipp Mühlenhardt von der Sporthafen Kiel GmbH am Sonntag.

Die Hafenbehördliche Anordnung gilt jetzt seit Sonntag bis zum 19. April. Verboten sind auf den Hafenanlagen und in den Winterlagern der Stadt Kiel alle Arbeiten an den Booten. Von dem Verbot nicht betroffen sind die Arbeiten der Mitarbeiter der Sporthäfen sowie Arbeiten an den Kai- und Pieranlagen der Häfen durch Firmen.

Die bereits am Dienstag erlassene Landesverordnung hatte die touristische Nutzung von Anlagen aller Art untersagt. Dazu gehören auch Segel- und Motorboote sowie die Stellplätze von Wohnmobilen. Zunächst war diese Landesverordnung noch unterschiedlich ausgelegt worden.

Corona: Unterschiedliche Auslegungen beendet

Während in Kiel die neun Sporthäfen von Schilksee bis in die Schwentine bereits seit Freitag gesperrt waren, durften in den Kreisen Plön und Ostholstein am Sonnabend sogar Krananlagen und Werkstätten genutzt werden. Lediglich das Übernachten auf den Booten war dort untersagt worden.

Die Wasserschutzpolizei Kiel musste am Sonnabend deshalb einschreiten und in Sporthäfen im Kreis Plön Maßnahmen ergreifen. "Es hat niemand etwas dagegen, wenn jemand allein nach seinem Boot schaut. Sind da aber bis zu 20 Personen auf einem Platz zusammen, geht das nicht. Da mussten wir einschreiten und das Treiben unterbinden", so Ingo Berger, Leiter der Wasserschutzpolizei Kiel.

Am Sonntag waren noch einige Jachten unterwegs

Auch am Sonntag waren vereinzelt Segeljachten an der Förde unterwegs, die von der Ostsee einliefen. Sie machten ihre Boote in den Häfen an den reservierten Plätzen fest. Die Bekanntmachung hatte viele Eigner nicht erreicht.

"Das sind aber nur Einzelfälle. Insgesamt ist es in den Sporthäfen sehr ruhig. Die meisten Menschen halten sich an die Verordnung", so Berger.

Erlaubt ist weiter die Nutzung von kleinen Booten wie Kanus oder Kajaks. "Wer mit dem Kanu allein unterwegs ist, verhält sich wie ein Spaziergänger", so Berger. Wichtig sei es aber, dass man auch allein unterwegs ist. Ein Mehrsitzer mit Steuermann geht nicht.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.