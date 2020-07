Kiel

Erst waren die Sportplatzspezialisten John France und Moritz Müller im Hamburger Volksparkstadion zugange, nun sind sie es auf dem Coventryplatz in Gaarden. Schon das zeigt, dass diese Sportanlage von der Konstruktion her in einer besonderen Liga spielt. Hier wie dort und zum Beispiel auch auf dem Heimspielplatz des Bundesligisten VfL Wolfsburg ist ein Hybridrasen verlegt, der zumindest dem Anspruch nach das beste aus zwei Welten vereint. Dank der Kombination aus Natur- und Kunstgras soll er geschmeidig wie traditionelles und zugleich robust wie künstliches Grün sein.

Vor zehn Jahren wurde der Platz, den es in Kiel so nur noch auf dem vereinseigenen Terrain von Holstein Kiel gibt, eröffnet. Und seither immer wieder teils herb kritisiert. Sicher, räumt Martin Stein vom städtischen Grünflächenamt ein, unschöne braune Stellen zeigten sich tatsächlich immer wieder. Entscheidend ist für ihn aber: „Der Platz hat unheimlich viele Nutzungsstunden, und trotzdem ist die Ebenheit immer gegeben.“ Den Ball spielen zu können, ohne dass dieser verspringt, darum geht es aus Sicht von Stein schließlich in der Hauptsache. Und selbstverständlich darum, Verletzungsgefahr durch Furchen oder Löcher möglichst zu vermeiden.

Dünne Stellen werden mit Kunstfaser ausgebessert

Obwohl er also offenbar besser als sein Ruf ist, braucht der Coventryplatz, der zuletzt im Jahr 2016 im größeren Umfang aufgearbeitet wurde, von Zeit zu Zeit etwas Zuwendung. Diesmal geht es darum, die im Laufe der Zeit dünner gewordene Stellen mit Kunstfasern zu versehen. Was nicht von Hand geschieht, sondern mit einer brandneuen Maschine der niederländischen Firma SIS Grass Universal. Deren Mitarbeiter Ton Arts wies am Mittwoch John France und Moritz Müller von der Firma Eurosports Turf aus Igling bei Landsberg in den Umgang mit dem Gerät ein.

Die Kunstfasern sind dort im oberem Teil auf Spulen gerollt wie in einer zu groß geratenen Nähmaschine, unten rattern derweil überdimensionale Nadeln und stopfen die einzelnen Fasern 18 bis 20 Zentimeter tief in die Erde. Das geschieht lasergesteuert auf zuvor markierten Stellen. Der Abstand zwischen den einzelnen Fasern beträgt dabei exakt jeweils zwei Zentimeter, damit das Naturgras genug Raum hat, um die Fasern mit ihren Wurzeln zu umschlingen und ihnen Stabilität zu verleihen.

Stopftechnik kommt zum ersten Mal in Kiel zum Einsatz

Die Stopftechnik, die im Fachdeutsch Taften genannt wird, kommt in Kiel erstmals zum Einsatz. Entsprechend etwas vorsichtig äußern sich die Verantwortlichen im Sportamt deshalb zur Frage, wann der Coventryplatz wieder freigegeben werden kann. Weil jedoch gestern nach einer längeren Einweisungs- und Einstellungszeit nahezu reibungslos getaftet werden konnte, wird die Sanierungsaktion wahrscheinlich heute oder spätestens morgen abgeschlossen sein.

Bereits am kommenden Montag könnte die Anlage, die vom Vereinssport und in nicht geringem Maß zusätzlich vom Freizeitsport genutzt wird, wieder freigegeben werden. Auch das ist laut Martin Stein ein großer Vorteil von Hybridrasen. Wie jedes Jahr nutzt die Verwaltung derzeit die Sommerferien, um verschiedene konventionelle Sportplätze im Stadtgebiet aufzufrischen.

Wartezeit ist notwendig

Das geschieht mit aufwendiger Bodenbearbeitung samt abschließender Nachsaat und bringt nur dann dauerhaften Erfolg, wenn das Grün in der Folge mindestens sechs Wochen lang gesperrt bleibt. Betroffen ist davon unter anderem der Fußball-Landesligist SVE Comet Kiel mit seiner Anlage am Radsredder. Nach der Schonzeit können die Ostufer-Kicker jedoch zum Lohn eine umso gepflegtere Kugel schieben.

Allgemein ist es um die Qualität der Kieler Sportplätze momentan auch ohne tiefgreifende pflegerische Eingriffe ausgesprochen gut bestellt. Im März kamen flächendeckende Corona-Sperrungen, darauf folgten fast nahtlos die Sommerferien, sodass sich die Rasenflächen bei zuletzt obendrein immer wieder üppigen Regenfällen so gut regenerieren konnten wie lange nicht mehr.

