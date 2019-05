Wo Hochhaus in Kiel geht - und wo nicht

Kiel Kieler Stadtentwicklung - Wo Hochhaus in Kiel geht - und wo nicht Wie viel Hochhaus verträgt Kiel? Darüber lohnt sich zu reden, findet Stadtbaurätin Doris Grondke. Sie hat das Kölner Planungsbüro Astoc mit einem Hochhauskonzept beauftragt, „um die Perspektiven, Möglichkeiten und Grenzen für den Bau von Hochhäusern in Kiel zu untersuchen“.

Von Michael Kluth

Ein so verrücktes Hochhaus wie "KoolKiel", das ab Ende 2020 in Gaarden entstehen soll, wird es in Kiel kein zweites Mal geben, versichert Stadtbaurätin Doris Grondke. Sie schließt aber weitere Hochhäuser nicht aus. Quelle: MVRDV