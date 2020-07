Kiel

„Wir in Kiel brauchen keine Regelung“, sagt Tovar in einer Reaktion auf den Wirbel um die schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen ( FDP), die eine Neuregelung im Bundestag gefordert hatte, um ihre Tochter mit ins Parlament zu nehmen.

„Einfach machen“, empfiehlt Tovar. „Das gilt meines Erachtens auch für den Bundestag und die Landtage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kollegen Schäuble und Schlie mitgebrachte Babys aus ihren Parlamenten verbannen.“

Für die Ratsversammlung versichert der Stadtpräsident: „Das Thema wurde im Ältestenrat nie diskutiert. Niemand hat mich als Stadtpräsidenten gefragt. Warum auch?“

Kinder stören nicht

Tovar erinnert sich: „Wie selbstverständlich bringen unsere Ratsmitglieder seit mehreren Wahlperioden ihre Säuglinge in die Sitzungen. Seit Jahren hat es keine Störung gegeben. Weint ein Kleinkind, verlässt das Elternteil mit Kind den Ratssaal. Wo ist das Problem?“ Außerdem gebe es „immer jemanden, der gern einspringt, wenn das Kind betreut werden muss, zum Beispiel wenn Mutter oder Vater eine Rede hält“.

Stillen ist "ein ganz normaler Vorgang"

Auch zum Thema Stillen in der Öffentlichkeit hat der Kieler Stadtpräsident eine klare Meinung: „Ich fühle mich in die spießigen 50er- und 60er-Jahre versetzt, wenn dies heute wieder zum Thema gemacht wird. Für mich ist das Stillen in der Öffentlichkeit und in der Ratsversammlung ein ganz normaler Vorgang. Nicht die Tatsache des Stillens ist ein Skandal, sondern die Haltung derjenigen, die daran Anstoß nehmen.“

