Kiel

86 Jahre ist Jens Pastian alt und fährt mit dem Rad noch fast überall hin. Klar, sagt er, dass er da auch beim diesjährigen Kieler Stadtradeln mitmacht. Zum mittlerweile siebten Mal startete am Montagnachmittag das Mitmach-Event, das mehr Menschen zum Umstieg aufs Rad motivieren soll – und das bisher mit jedem Jahr größer wurde. Deshalb hat sich die Landeshauptstadt dieses Jahr auch ein besonders großes Ziel gesetzt: Eine Million Kilometer sollen die Teilnehmer in dem insgesamt drei Wochen erstrampeln. Bei der Eröffnungstour durch die Innenstadt und entlang der Kiellinie war überraschend auch ein Radfahr-Promi dabei.

Radeln fürs Klima und für die Gesundheit

Oliver „Oli Radelt“ Trelenberg ist gerade wieder auf seiner jährlichen Deutschland-Tour. Seit 2016 ist der 55-Jährige auf seinem Rad unterwegs, um Spenden für Krebspatienten und anderweitig Erkrankte zu sammeln. Mehr als 40 000 Euro kamen so bisher zusammen. Oli selbst war früher Alkoholiker, 2013 an Kehlkopfkrebs erkrankt. Bewegung falle ihm seitdem schwer, doch mithilfe des Rades habe er sich wieder nach oben gekämpft. „Für mich ist das Radfahren Leidenschaft und Therapie“, sagt Oli. „Es hält mich in der Spur.“

Oliver „Oli Radelt“ Trelenberg hatte es auf seiner 5500 Kilometer langen Benefiz-Tour zufällig zur Stadtradel-Eröffnung geschafft. Quelle: Sven Raschke

Nach Kiel hatte er es auf seiner 5500 Kilometer langen 95-tägigen Benefiz-Tour zufällig gerade passend zur Stadtradel-Eröffnung geschafft. „Da kann ich doch nicht nein sagen“, unterstreicht Oli. „Ich finde es toll, dass immer mehr Menschen feststellen, wie gut man sich mit dem Rad bewegen kann.“

Das Kieler Stadtradeln läuft vom 6. bis 26. September. Die Teilnahme ist für alle Kieler auch noch nach dem Start jederzeit bis zum Ende hin möglich. Anmelden können sich Interessierte über www.stadtradeln.de/kiel. Die dazugehörige App „Stadtradeln“, über die man seine gefahrenen Kilometer übermittelt, kann über den App- und Play-Store kostenlos heruntergeladen werden. So können die Kieler beim Stadtradeln mitmachen Das Kieler Stadtradeln läuft vom 6. bis 26. September. Die Teilnahme ist für alle Kieler auch noch nach dem Start jederzeit bis zum Ende hin möglich. Anmelden können sich Interessierte über www.stadtradeln.de/kiel. Die dazugehörige App „Stadtradeln“, über die man seine gefahrenen Kilometer übermittelt, kann über den App- und Play-Store kostenlos heruntergeladen werden.

Auch der 86-jährige Jens Pastian ist Radler aus Leidenschaft und will zum 1-Million-Kilometer-Ziel seinen Beitrag leisten. Er wohnt in der Innenstadt und fährt im Schnitt acht Kilometer am Tag. „Ich gehe das ganz entspannt an. Kiel ist ja auch eine so schöne Stadt zum Radfahren“, sagt er. „Aber das Stadtradeln motiviert schon zusätzlich, aufs Rad zu steigen.“ Im vergangenen Jahr hat Pastian etwa 800 Kilometer zur Stadtradel-Bilanz beigetragen.

Die damals gut 4000 Teilnehmer schafften zusammen rund 880 000 Kilometer. Um auf die Million zu kommen, peilen die Veranstalter für diesmal 6000 Teilnehmer an.

Stadtradeln macht Probleme sichtbar

Einer von ihnen ist wieder Ulf Kämpfer, Kiels Oberbürgermeister und letztjähriger Schirmherr des Stadtradelns. Damals hatte er für die drei Wochen komplett auf das Auto verzichtet und überdurchschnittliche 437 Kilometer zurückgelegt – für die weiteren Touren bis nach Schilksee auch mal mit dem E-Bike. „Allerdings hat mir meine Frau heute nochmal genüsslich unter die Nase gerieben, dass sie damals 50 Kilometer mehr gefahren ist“, sagt Kämpfer.

Er betonte die Bedeutung der Veranstaltung für den Radverkehr in der Stadt: „Es ist eine Menge Positives passiert, aber noch mehr ist notwendig. Weil bereits so viele Leute Rad fahren, sind einige Radrouten zu schmal. Da müssen wir noch mehr Premium-Radrouten bauen. Gerade das Stadtradeln macht sichtbar, wo am dringendsten etwas zu tun ist.“

Stadtradel-App soll zur Verbesserung der Kieler Radwege beitragen

Wie es das macht, erklärt Eyke Bittner, Klimaschutzmanager der Stadt. Über die Stadtradeln-App können die Teilnehmer nicht nur ihre gefahrenen Kilometer übermitteln, sondern auch zusätzliche Daten für die Radverkehrsplanung der Stadt spenden. „Darüber wird ein Netz generiert, das anzeigt, wo die Radler fahren, und daraus lassen sich für die Radverkehrsplanung Erkenntnisse ableiten“, so Bittner. Beispiel: In der Olshausenstraße entstehe gerade eine Grüne Welle, die auf die Geschwindigkeit des Radverkehrs abgestimmt ist. Die Durchschnittsgeschwindigkeit hierfür wurde aus den Daten der App ermittelt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem können die Nutzer über die App Streckenabschnitte melden, auf denen es besonders rumpelt. „Wir haben in diesem Jahr über 20 Kilometer Stadtwege saniert – da waren auch viele Meldungen aus dem Stadtradeln dabei“, sagt Bittner. Er appelliert deshalb an alle Kieler, sich am Stadtradeln zu beteiligen und die App zu nutzen. Das ist noch jederzeit bis zum Ende der Veranstaltung am 26. September möglich.

Von Sven Raschke