Kiel

Theater-Generalintendant Daniel Karasek, Schirmherr der Stiftung, überreichte Prof. Martin Schrappe, dem Direktor der Klinik für allgemeine Pädiatrie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), 10000 Euro. Dieses Geld soll im Rahmen der sogenannten ALL-BFM-Therapiestudie eingesetzt werden.

„Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist mit rund 80 Prozent die häufigste Form der Leukämie bei Kindern und Jugendlichen“, erklärte Schrappe. Unbehandelt führe sie binnen weniger Monate zum Tod. Heute könnten rund 90 Prozent der jungen Patienten geheilt werden. „Bei Patienten, bei denen die Chemotherapie nicht anschlägt, zeigt zum Teil eine Immuntherapie Wirkung, diese Zusammenhänge werden in der Studie untersucht“, sagte Schrappe.

Stiftung will Forschung und Betroffene unterstützen

Die Stiftung fördere zum einen die Forschung, kümmere sich vor allem aber auch um die Patienten und ihre Familien, sagte die Vorsitzende Kari Rehwald. Dazu gehören Langzeitnachsorgeprojekte, psychosoziale Betreuung und finanzielle Hilfe Betroffener sowie die Unterstützung der klinischen Arbeit im medizinischen und pflegerischen Bereich.

Einen Scheck in Höhe von 35000 Euro übergab die Vorsitzende an Harald Roos vom Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche, der 1985 von Eltern betroffener Kinder gegründet wurde und 2010 die Stiftung ins Leben gerufen hatte. Mit einem Großteil des Geldes wird die Aufstockung der Stelle der Psychologin Anouk Riou am ZIP in Kiel bezahlt, die sich um die Begleitung der gesamten Familie in der Akutphase und der Nachsorge kümmert.

Der Verein stocke die Stelle um zehn Wochenstunden auf, da die Arbeit in der Regelversorgung der Krankenkassen nicht abgedeckt sei, sagte Roos. Mit 2000 Euro der Summe sollen weitere Reha-Sportgeräte finanziert werden, für 3000 Euro „Starkmachertaschen“ für die Betroffenen gepackt werden. „Die Taschen enthalten je nach Alter Stifte, ein kleines Kuscheltier und ein Tagebuch“, sagt Rehwald. Damit solle die Arbeit von Anouk Riou unterstützt werden.