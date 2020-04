B404 wird für sechs Stunden gesperrt

Kiel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein will am Donnerstag, 23. April 2020, zwischen 9 und etwa 15 Uhr die beschädigte B 404 in Kiel zwischen der L 318 (Neue Hamburger-Straße) und dem Wellseedamm (K 1) ausbessern. Dafür muss der Abschnitt voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Umleitung führt über den Theodor-Heuss-Ring (B 76) und den Wellseedamm (K 1) zur B 404 und umgekehrt. Der Bereich der B 404 zwischen dem Theodor-Heuss-Ring und der L 318 ist nicht von der Vollsperrung betroffen.

Der öffentliche Personennahverkehr kann die B 404 zwischen dem Theodor-Heuss-Ring und der Anschlussstelle Neumeimersdorf in Fahrtrichtung Bad Segeberg passieren. Ortskundigen wird empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Rettungsdienst und Polizei können den Baubereich passieren.