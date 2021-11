Kiel

Die geplante Tram soll den Süden nicht auslassen. Das meint der Ortsbeirat Meimersdorf/Moorsee. Auch ein provisorisches Gemeinschaftshaus ist ein Bestreben. Stadtbaurätin Doris Grondke besprach die Wünsche mit dem Gremium.

Seit dem letzten Besuch Grondkes hat sich viel getan

Doris Grondke, die den Ortsbeirat Meimersdorf/Moorsee besuchte, erinnerte sich daran, dass sie zum letzten Mal vor vier Jahren da gewesen sei. Das war, als ein Wettbewerb für die Gestaltung des Neubaugebietes Kieler Süden ausgelobt worden war. Seitdem hat sich einiges geändert. Der Kronshagener Projektentwickler DSK-BIG ist abgesprungen, und das niederländische Unternehmen BPD mit einer Niederlassung in Hamburg übernimmt seine Anteile.

Die Stadtbaurätin betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Investor „sehr professionell und konstruktiv“ verlaufe. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres für den letzten strittigen Punkt eine Lösung finden werden“, meinte sie, ohne das ungeklärte Thema benennen zu wollen.

Sie führte aus, dass die Pläne für das Neubaugebiet Kieler Süden im Großen und Ganzen gleich bleiben sollen: Rund 1600 Wohneinheiten aus Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern und Mehrfamilienhäusern – alles durchzogen und umgeben von viel Grün – sind geplant. Der entscheidende Unterschied: Zuvor war vorgesehen, dass Interessenten Grundstücke kaufen und darauf nach eigenem Geschmack im Rahmen des Bebauungsplans ihr Haus errichten. „Der Investor will selbst bauen“, informierte Grondke. Er werde dann verschiedene Haustypen anbieten.

Grondke: Anbindung ans Tram-Netz ist nicht wirtschaftlich

Angesichts der Größe des Baugebietes forderte der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende Carsten Rockstein, dass Meimersdorf über Wellsee an das geplante Netz von Tram oder Schnellbus angebunden werde. Zum Hintergrund: Bislang ist keine Strecke in den Kieler Süden vorgesehen. Die Stadtbaurätin zählte Gründe gegen den Anschluss auf: Die Trasse nehme Fläche weg, die der Investor sonst vermarkten könnte. Es würde zu einer Planverzögerung kommen. Und eine solche Anbindung sei nicht wirtschaftlich: „Im Bereich von Einfamilienhäusern fahren die Bewohner in der Regel eher mit dem Auto“, so Grondke. Abgehängt sei der Kieler Süden nicht, merkte Stephan Petschallies vom Stadtplanungsamt an. Mehrere Haltestellen für den konventionellen Bus seien geplant. Dennoch versprach die Stadtbaurätin, den Wunsch mit dem Investor zu besprechen.

„Anna“ und der Kommunalverein Meimersdorf Das provisorische Gemeinschaftshaus ist vor allem für die Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) und den Kommunalverein Meimersdorf gedacht. Die Anna Meimersdorf/Moorsee bietet Beratung und Aktivitäten und richtet sich vorrangig an Seniorinnen und Senioren. Sie lädt beispielsweise ein zum Adventskaffee für Donnerstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr mit Märchenerzählerin Heike Jacobsen ins Vereinsheim von Rot-Schwarz, Kieler Weg 70. Anmeldung unter Tel. 0157/39661722. Der Kommunalverein Meimersdorf hat 223 Familien als Mitglieder. Ziel ist die Gemeinschaft im Stadtteil. Dazu werden Veranstaltungen wie Kartenspiel oder Bingo-Abende geboten. Jeweils am ersten Mittwoch im Monat steht ab 20 Uhr ein Treffen im Vereinsheim Rot-Schwarz in Meimersdorf (Kieler Weg 70) auf dem Programm. Am Sonntag, 5. Dezember, gibt es von 16 bis 18 Uhr eine Adventsfeier auf dem Dorfplatz. Näheres unter www.kommunalverein-meimersdorf.de

Ein anderes Anliegen stieß dagegen sogleich auf Wohlwollen: Da noch viel Zeit verstreichen wird, bis ein Gemeinschaftshaus im Neubaugebiet entsteht, wünscht sich der Ortsbeirat eine Übergangslösung. Er hat ein städtisches Grundstück in der Nähe der Kita „Einstein“ im Blick, das ohnehin erst später bebaut werden soll. Nach Wunsch des Gremiums könnte darauf ein Container stehen, in dem unter anderem die Anlaufstelle Nachbarschaft und der Kommunalverein Meimersdorf eine Bleibe finden. Die Stadtbaurätin zeigte sich aufgeschlossen: „Die temporäre Lösung passt gut in den Zeitablauf.“ Sie will das Anliegen prüfen.