In den Plädoyers des Staatsanwalts und des Verteidigers zeichnete sich das Ergebnis schon ab. Gestern sah auch die 5. Strafkammer des Kieler Landgerichts die Schuld des Angeklagten nur in zwei von vier Tatvorwürfen als erwiesen an. Das Urteil: drei Jahre Freiheitsstrafe wegen Raubes und Unterschlagung.

Nur durch eine erfolgreiche Therapie kann der drogenabhängige 22-Jährige die Haftstrafe für den Tankstellenraub in Neumünster und den vorgetäuschten Überfall auf einen Kassierer der Rossmann-Filiale in der Holtenauer Straße jetzt noch abwenden. Für diese Chance ordnete die Kammer seine Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt an.

Psychiater: „Ein lieber Kerl, der leicht aus den Fugen gerät“

Zuvor hatte ein psychiatrischer Sachverständiger ausgeführt, ohne Therapiemaßnahmen seien Rückfälle vorprogrammiert. Laut Gutachten zeigt der in Kiel geborene Sohn einer kurdischen Familie zwei Gesichter: „Ein durchaus intelligenter, lieber Kerl, der leicht aus den Fugen gerät.“ Mit 15 geriet er an Cannabis, wenig später auch an Alkohol und Kokain.

Obwohl der Angeklagte bis zu seiner Festnahme bei den Eltern und vier Geschwistern lebte, weiß er angeblich nicht, was sein Vater und seine Brüder so machen. Auch das eigene berufliche Fortkommen interessierte ihn wenig. Laut Urteil blieb es bei einem halbherzigen Versuch, Koch zu werden.

Richter: „Sie entscheiden, wie es weitergeht“

Das soll sich nun durch eine mindestens zweijährige Therapie ändern. Im Erfolgsfall kann der bisher als unreif geltende 22-Jährige auf Bewährung entlassen werden. Bricht er die Maßregel wie frühere Jobversuche ab, muss er die Haftstrafe verbüßen. „Sie entscheiden, wie es weitergehen soll“, appellierte der Vorsitzende Carsten Tepp an die Eigenverantwortlichkeit.

Wie berichtet, ging dem Urteil eine siebentägige Beweisaufnahme voraus. Trotz aufwändigster Ermittlungen mit Spürhunden und der Auswertung von DNA-Abgleichen, Handydaten und Überwachungsvideos war dem Angeklagten nichts weiter nachzuweisen. So bleiben die Überfälle auf die Shell-Tankstelle in der Preetzer Chaussee und auf einen Kioskbesitzer in Elmschenhagen wohl ungesühnt.

Schon vor den Taten verbreitete der Angeklagte Angst und Schrecken

Wie eine Vorstrafe zeigt, verbreitete der Angeklagte früher mit seiner Clique Angst und Schrecken im Stadtteil. Zu zehnt umzingelte man in der Silvesternacht 2019 feiernde Jugendliche an einer Bushaltestelle am Tiroler Ring, forderte Geld und Handys. Laut Urteil schlug der Angeklagte zu, während Komplizen eine Schreckschusswaffe an den Kopf eines Schülers hielten. Ein weiteres Opfer wurde mit der Drohung „Ich steche dich ab!“ geschockt.

Verzweifelt versuchten die eingekesselten Jugendlichen, einen Pkw zu stoppen. Zweieinhalb Monate saß der Angeklagte danach in U-Haft. Das Amtsgericht beließ es dafür bei einem Schuldspruch wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls. „Den Warnschuss haben sie nicht gehört“, warf ihm das Gericht am Dienstag vor.

Tankstellenüberfall: mit dem Taxi zum Tatort

Beim Tankstellenüberfall im Juni 2021 in Neumünster hatte der Angeklagte 410 Euro erbeutet. Dreist ließ er sich von Kiel aus mit dem Taxi zum Tatort fahren – ohne Bargeld in der Tasche. Auf der Flucht gab er dem Fahrer 120 Euro von der Beute. Beim vorgetäuschten Überfall auf die Rossmann-Filiale schob ihm der befreundete Kassierer 2000 Euro Bargeld zu. Gegen den fristlos gekündigten Mitarbeiter verhandelt noch ein Jugendgericht.

Einen weiteren Vorwurf wegen Widerstands hatte das Gericht schon im Lauf des Prozesses im Hinblick auf die schwerer wiegenden Raubtaten eingestellt: Als der Angeklagte vor seiner Festnahme am frühen Morgen von der Polizei zu Hause aus dem Schlaf gerissen wurde, ergriff er die Flucht. Einer Verfolgerin schlug er auf den Arm, bevor man ihn überwältigte.